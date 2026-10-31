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Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi 10 Reytingi Aşabildi, Rekor TRT Dizisinden Geldi

Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi 10 Reytingi Aşabildi, Rekor TRT Dizisinden Geldi

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 11:34
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Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı Total'de 11,52 alarak sezonun en yüksek dizi reytingine imza attı. Peki yeni sezonda 10 barajını aşabilen başka dizi var mı? Cevap şaşırtıcı: Eylül'den bu yana ekrana gelen onlarca dizi arasında 10 reytingi görebilen yalnızca 2 yapım var.

İşte 2026-2027 sezonunda 10 reytingi aşan diziler...

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Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.

Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, 30 Ekim'de yayınlanan 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52, AB'de 9,11, ABC1'de 11,12 aldı ve üç listenin de zirvesine yerleşti. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kızılcık Şerbeti tekrar bölümle ekrana gelince Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi olmuştu.

Böylece Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda yayınlanan 5 bölümünün 3'ünde en az bir listede çift haneli reyting gördü. Kalan iki bölüm de 10'a çok yakındı: 9 Ekim'de ABC1'de 9,79, 23 Ekim'de ise Total'de 9,81 aldı.

Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi oldu.

Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi oldu.

Listedeki tek yeni dizi Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan dizi, 9 Eylül'de başladı ve kısa sürede çarşamba akşamlarının lideri oldu. 23 Eylül'de ABC1'de 9,51 ile 10'a dayanan dizi, bir hafta sonra 4. bölümüyle ABC1'de 10,06 alarak barajı aştı. O akşam Total'de 9,68, AB'de 8,36 reyting aldı.

Ancak zirve kısa sürdü. Yeraltı'nın ikinci sezonla dönüşü ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla üst üste üç hafta düşen dizi, 7. bölümde Total'de 6,74'e kadar geriledi. 28 Ekim'de 7,89 ile yeniden yükselişe geçse de 10 bandına bir daha yaklaşamadı.

AB listesinde ise hiçbir dizi 10 barajını aşamadı.

AB listesinde ise hiçbir dizi 10 barajını aşamadı.

İki dizinin 10'u aştığı tüm bölümler Total ya da ABC1 listesinden geldi. AB'de sezonun en yüksek dizi reytingi, Taşacak Bu Deniz'in sezon açılışında aldığı 9,44 oldu.

Diğer diziler ise barajın epey gerisinde kaldı. Çarşamba akşamlarında Sevdan Bir Ateş'i geride bırakan Yeraltı, yeni sezondaki en yüksek reytingini 28 Ekim'de ABC1'de 8,74 ile aldı. Aynı dönemde futbol karşılaşmaları ise dizilerin çok önündeydi: TRT 1'deki Galatasaray-Barcelona maçı Total'de 15,14, ABC1'de 18,32 reyting aldı.

İşte sezonda 10 barajını aşan diziler:

Taşacak Bu Deniz (TRT 1)

En yüksek: TOTAL 11,52 / ABC1 11,12 (30 Ekim)

10'u aştığı bölüm sayısı: 3

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

En yüksek: ABC1 10,06 (30 Eylül)

10'u aştığı bölüm sayısı: 1

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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