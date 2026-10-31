Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi 10 Reytingi Aşabildi, Rekor TRT Dizisinden Geldi

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, 30 Ekim'de yayınlanan 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52, AB'de 9,11, ABC1'de 11,12 aldı ve üç listenin de zirvesine yerleşti. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kızılcık Şerbeti tekrar bölümle ekrana gelince Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi olmuştu.

Böylece Taşacak Bu Deniz, yeni sezonda yayınlanan 5 bölümünün 3'ünde en az bir listede çift haneli reyting gördü. Kalan iki bölüm de 10'a çok yakındı: 9 Ekim'de ABC1'de 9,79, 23 Ekim'de ise Total'de 9,81 aldı.