Yeni Sezonda Sadece 2 Dizi 10 Reytingi Aşabildi, Rekor TRT Dizisinden Geldi
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Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı Total'de 11,52 alarak sezonun en yüksek dizi reytingine imza attı. Peki yeni sezonda 10 barajını aşabilen başka dizi var mı? Cevap şaşırtıcı: Eylül'den bu yana ekrana gelen onlarca dizi arasında 10 reytingi görebilen yalnızca 2 yapım var.
İşte 2026-2027 sezonunda 10 reytingi aşan diziler...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.
Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi oldu.
AB listesinde ise hiçbir dizi 10 barajını aşamadı.
İşte sezonda 10 barajını aşan diziler:
Taşacak Bu Deniz (TRT 1)
En yüksek: TOTAL 11,52 / ABC1 11,12 (30 Ekim)
10'u aştığı bölüm sayısı: 3
Sevdan Bir Ateş (Show TV)
En yüksek: ABC1 10,06 (30 Eylül)
10'u aştığı bölüm sayısı: 1
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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