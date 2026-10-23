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8 Yıl Geçti, Rekoru Hala Kırılamadı: Son 10 Sezonun Reyting Şampiyonu Dizileri

8 Yıl Geçti, Rekoru Hala Kırılamadı: Son 10 Sezonun Reyting Şampiyonu Dizileri

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 17:24
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2025-2026 sezonunun reyting şampiyonu belli olunca akıllara tek bir soru geldi: Son 10 sezonda zirveye oturan diziler hangileriydi? Box Office Türkiye verilerine göre listede ATV'nin dört şampiyonu, Ulaş Tuna Astepe'nin iki farklı zaferi ve sekiz yıldır kırılamayan bir rekor var.

Liste ABC1 reyting sonuçlarına göre derlenmiştir.

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2016-2017 sezonunun zirvesinde Diriliş Ertuğrul 12,25 reyting ortalamasıyla yer aldı.

2016-2017 sezonunun zirvesinde Diriliş Ertuğrul 12,25 reyting ortalamasıyla yer aldı.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, 3. sezonunu 30 bölümde 12,25 ortalamayla kapattı. Sezona 11,19 ile başlayan dizi, en yüksek 14,38 reytingi gördü. Üstelik Engin Altan Düzyatan'lı yapım, bir önceki sezonu da zirvede bitirmişti.

Son 10 sezonun en yüksek ortalaması 15,71 ile hala Sen Anlat Karadeniz'de.

Son 10 sezonun en yüksek ortalaması 15,71 ile hala Sen Anlat Karadeniz'de.

2017-2018 sezonunda ATV ekranlarına gelen Sen Anlat Karadeniz, İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'li kadrosuyla kısa sürede reyting rekortmeni olan 21 bölümlük ilk sezonunda 15,71 ortalama yakalayan dizinin 21,38'lik zirvesi de listedeki en yüksek bölüm reytingi.

Bir Zamanlar Çukurova, ilk sezonunu 13,10 ortalamayla tamamladı.

Bir Zamanlar Çukurova, ilk sezonunu 13,10 ortalamayla tamamladı.

2018-2019 sezonunun şampiyonu yine ATV'den çıktı. 6,18 ile başlayan Bir Zamanlar Çukurova, 35 bölümde 13,10 ortalamaya ulaştı ve 15,23 ile sezonun zirvesini gördü.

Mucize Doktor, 15,58 ortalamayla rekora en çok yaklaşan dizi oldu.

Mucize Doktor, 15,58 ortalamayla rekora en çok yaklaşan dizi oldu.

FOX'un (bugünkü adıyla NOW) Taner Ölmez'li dizisi Mucize Doktor, 2019-2020 sezonunu 28 bölümde 15,58 ortalamayla kapattı. Dizi, Sen Anlat Karadeniz'in rekoruna yalnızca 0,13 puan uzak kaldı.

Kuruluş Osman, son 10 sezonda üst üste iki kez şampiyon olan tek dizi.

Kuruluş Osman, son 10 sezonda üst üste iki kez şampiyon olan tek dizi.

Burak Özçivit'in başrolündeki Kuruluş Osman, 2020-2021 sezonunu 11,77, 2021-2022 sezonunu ise 10,11 ortalamayla zirvede bitirdi. Böylece ATV'nin şampiyon sayısı dörde çıktı.

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Yalı Çapkını, sezona 3,76 ile başlayıp 11,47 ortalamaya ulaştı.

Yalı Çapkını, sezona 3,76 ile başlayıp 11,47 ortalamaya ulaştı.

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li dizisi Yalı Çapkını, 2022-2023 sezonunun en çok izlenen dizisi oldu. Mütevazı bir açılış yapan dizi, 35 bölümde 15,31'lik zirveyi gördü.

Bahar, listedeki en düşük ortalamayla zirveye çıktı.

Bahar, listedeki en düşük ortalamayla zirveye çıktı.

Show TV'nin Demet Evgar'lı dizisi Bahar, 2023-2024 sezonunda 9,24 ortalamayla şampiyon oldu. Bu rakam, son 10 sezonda zirveye oturan bir dizinin aldığı en düşük ortalama.

Uzak Şehir, 14,18 ortalamayla son yılların en güçlü sezonunu geçirdi.

Uzak Şehir, 14,18 ortalamayla son yılların en güçlü sezonunu geçirdi.

Kanal D'nin Sinem Ünsal'lı dizisi Uzak Şehir, 2024-2025 sezonunu 28 bölümde 14,18 ortalamayla kapattı. 5,73 ile başlayan dizinin zirvesi ise 18,07 oldu.

2025-2026 sezonunda zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı, Ulaş Tuna Astepe ikinci kez şampiyon oldu.

2025-2026 sezonunda zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı, Ulaş Tuna Astepe ikinci kez şampiyon oldu.

TRT 1'in Trabzon'da çekilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 20+ABC1 kategorisinde 13,55 ortalamayla sezonu birinci tamamladı. 4,52 ile açılan dizi 10. bölümünde 17,52'yi gördü.

Ancak TOTAL kategorisinde sezonu zirvede bitiren dizi 2. sezonundaki Uzak Şehir oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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