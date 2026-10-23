8 Yıl Geçti, Rekoru Hala Kırılamadı: Son 10 Sezonun Reyting Şampiyonu Dizileri
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2025-2026 sezonunun reyting şampiyonu belli olunca akıllara tek bir soru geldi: Son 10 sezonda zirveye oturan diziler hangileriydi? Box Office Türkiye verilerine göre listede ATV'nin dört şampiyonu, Ulaş Tuna Astepe'nin iki farklı zaferi ve sekiz yıldır kırılamayan bir rekor var.
Liste ABC1 reyting sonuçlarına göre derlenmiştir.
2016-2017 sezonunun zirvesinde Diriliş Ertuğrul 12,25 reyting ortalamasıyla yer aldı.
Son 10 sezonun en yüksek ortalaması 15,71 ile hala Sen Anlat Karadeniz'de.
Bir Zamanlar Çukurova, ilk sezonunu 13,10 ortalamayla tamamladı.
Mucize Doktor, 15,58 ortalamayla rekora en çok yaklaşan dizi oldu.
Kuruluş Osman, son 10 sezonda üst üste iki kez şampiyon olan tek dizi.
Yalı Çapkını, sezona 3,76 ile başlayıp 11,47 ortalamaya ulaştı.
Bahar, listedeki en düşük ortalamayla zirveye çıktı.
Uzak Şehir, 14,18 ortalamayla son yılların en güçlü sezonunu geçirdi.
2025-2026 sezonunda zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı, Ulaş Tuna Astepe ikinci kez şampiyon oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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