Senin Finansal Sabır Süren Ne Kadar?
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Bir şeyi satın alacağın zaman para biriktirmek sana zor geliyor mu? Ya da yatırım yaptığında kazanç elde etmek için aylarca bekleyebiliyor musun? Bazıları bu konularda çok sabırsız oluyor. Peki senin finansal sabrın nasıl?
1. Uzun zamandır almak istediğin bir ürün için paran hazır ama başka bir masraf çıktı. Ne yaparsın?
2. Yatırımının üzerinden birkaç ay geçti ama hâlâ bir şey kazanamadın. Ne yaparsın?
3. Bu ay biraz daha fazla kazandın. Ne yapacaksın bu parayı?
4. Çok istediğin bir tatil için uzun süre para biriktirebilir misin?
5. Bir arkadaşın, kısa sürede kazanç sağlayabileceğini düşündüğü bir yatırımdan söz etti. Ne yaparsın?
6. İndirim haftası geldiğinde daha çok alışveriş yapıyor musun peki?
7. Şimdi 5.000 TL almak mı, yoksa 2 ay sonra 10.000 almak mı?
8. Her ay maaşından birikime bir pay ayırabiliyor musun?
Sen finansal sabır konusunda ustasın!
Sen sabır konusunda pek iyi değilsin!
Sen çok sabırsızsın!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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