Finansal hedefler konusunda sen pek sabırlı olamıyorsun aslında. Ama bu tamamen kontrolü kaybettiğin anlamına da gelmiyor. Finansal hedeflerinin farkındasın ve geleceğini düşünerek hareket ediyorsun genelde. Ama hedeflerine bağlı olsan da günlük keyiflerinden de vazgeçmiyorsun. Hem günlük keyiflerin hem gelecek hedeflerin konusunda dengeyi buluyorsun yani.