Su - Elmas Paradoksu Nedir? Hayati Bir İhtiyaç Neden Bir Mücevherden Daha Ucuz Olabilir?

Su-elmas paradoksu, hayati bir malın çok ucuz, hayati olmayan bir malın çok pahalı olmasıdır. Cevap şu: Fiyatı, bir malın bize toplamda ne kadar yararlı olduğu değil, elimizdekine eklenen son birimin ne kadar işe yaradığı ve o malın ne kadar kıt olduğu belirler. Su bol olduğu için bir bardak daha fazlası bize az şey katar; elmas az olduğu için bir tane daha bulmak zordur.