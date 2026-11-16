Su - Elmas Paradoksu Nedir? Hayati Bir İhtiyaç Neden Bir Mücevherden Daha Ucuz Olabilir?
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Bir bardak su olmadan birkaç gün bile dayanamazsın, ama bir pırlanta yüzük olmadan ömür boyu gayet iyi yaşarsın. Buna rağmen musluktan akan su neredeyse bedava, küçücük bir taş ise bir maaş eder. Ekonomistlerin yüzyıllardır üzerine kafa yorduğu bu çelişkinin cevabını adım adım anlattık. (Yazıdaki fiyat örnekleri temsilidir.)
1. Fiyatı toplam fayda değil, son birimin faydası belirler
2. Soruyu Adam Smith sordu
3. Smith cevabı tam bulamadı
4. 1870'lerin marjinal fayda devrimi
5. İlk bardak ile onuncu bardak aynı değil
6. Kıtlık her şeyi değiştirir
7. Susuz yerde su da pahalanır
8. Elmasın kıtlığına biraz da yardım edildi
9. Laboratuvar elması paradoksu test ediyor
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