Bir Festival Düzenlesen Parayı Nereye Harcardın?

Bir festival düzenlemek kulağa harika geliyor. Sevdiğin sanatçılar sahnede, her köşede ayrı bir eğlence, mis gibi yemek kokuları ve bol bol fotoğraf çekilecek alanlar... Ama işin bir de bütçe kısmı var! Diyelim ki eline yüklü bir para geçti ve hayalindeki festivali düzenleme fırsatı buldun. Her şeye yetişmek mümkün olmadığına göre bazı seçimler yapman gerekecek. Peki sen paranı en çok nereye harcardın?