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Bir Festival Düzenlesen Parayı Nereye Harcardın?

etiket Bir Festival Düzenlesen Parayı Nereye Harcardın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
15.11.2026 - 15:01
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Bir festival düzenlemek kulağa harika geliyor. Sevdiğin sanatçılar sahnede, her köşede ayrı bir eğlence, mis gibi yemek kokuları ve bol bol fotoğraf çekilecek alanlar... Ama işin bir de bütçe kısmı var! Diyelim ki eline yüklü bir para geçti ve hayalindeki festivali düzenleme fırsatı buldun. Her şeye yetişmek mümkün olmadığına göre bazı seçimler yapman gerekecek. Peki sen paranı en çok nereye harcardın?

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1. Festivalin ilk duyurusu yapıldı. İnsanların bilet almak için heyecanlanmasını sağlayacak şey ne olurdu?

2. Festival için bütçenin büyük bir kısmını dünyaca ünlü bir sanatçıyı getirmek için harcar mıydın?

3. Festival alanında beklenmedik bir yağmur başlayınca ne yapardın?

4. Festival alanına kocaman bir yemek sokağı kuracaksın. Hangisi mutlaka olmalı?

5. Sence bir festivalin başarısı için pahalı sanatçılar getirmek şart mı?

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6. Festival alanında özel bir konaklama bölgesi oluşturacaksın. Hangisine yatırım yapardın?

7. Festivalin bir bölümünü çocuklu ailelere ayırmak sence mantıklı mı?

8. Festival alanında bir yarışma düzenleyeceksin. Hangisi daha çok ilgini çekerdi?

Senin festivalinde sahne hiç boş kalmazdı!

Senin festivalinde sahne hiç boş kalmazdı!

Senin için festival demek, sevdiğin şarkıları binlerce kişiyle birlikte söylemek demek! Bütçenin büyük kısmını sevilen sanatçılara, etkileyici sahne tasarımlarına ve kaliteli ses sistemlerine ayırırdın. Hatta sırf istediğin bir sanatçıyı getirebilmek için başka harcamalardan kısmayı bile düşünebilirsin. Senin festivalinde herkesin heyecanla beklediği bir konser mutlaka olurdu. Kısacası, müzik senin için bir festivalin olmazsa olmazı!

Senin festivalinde kimse aç kalmazdı!

Senin festivalinde kimse aç kalmazdı!

Senin düzenlediğin festivale gelenler konserlerden önce yemek alanını keşfe çıkardı! Birbirinden farklı sokak lezzetleri, tatlı stantları, dünya mutfaklarından özel tarifler... Herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabilmesi senin için önemli. Hatta bazı lezzetleri yalnızca festivaline özel hazırlatmak isteyebilirsin. Senin gözünde güzel bir festivalin tadı damağında kalmalı!

Senin festivalin tam bir eğlence cenneti olurdu!

Senin festivalin tam bir eğlence cenneti olurdu!

Senin için insanlar yalnızca konser izleyip eve dönmemeli. Biraz yarışmalı, bol bol gülmeli, yeni şeyler denemeli ve günün nasıl geçtiğini anlamamalı! Bu yüzden bütçeni oyun alanlarına, atölyelere, dans etkinliklerine ve sıra dışı deneyimlere harcardın. Festival alanında bir köşeden diğerine koşturan insanları görmek seni fazlasıyla mutlu ederdi. Senin organizasyonunda sıkılmak neredeyse imkânsız!

Senin festivalin görsel bir şölene dönüşürdü!

Senin festivalin görsel bir şölene dönüşürdü!

Katılımcıları daha festivalin kapısından girer girmez etkilemek istiyorsun. Rengârenk dekorasyonlar, yaratıcı fotoğraf köşeleri, etkileyici ışıklandırmalar ve her detayın özenle düşünüldüğü alanlar... Bütçenin önemli bir kısmını festivalin atmosferine ayırırdın. İnsanların telefonlarını çıkarıp fotoğraf çekmek için sıraya girdiğini görmek de tam sana göre olurdu. Senin festivalinden geriye yalnızca güzel anılar değil, birbirinden güzel fotoğraflar da kalırdı!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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