Bir Festival Düzenlesen Parayı Nereye Harcardın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir festival düzenlemek kulağa harika geliyor. Sevdiğin sanatçılar sahnede, her köşede ayrı bir eğlence, mis gibi yemek kokuları ve bol bol fotoğraf çekilecek alanlar... Ama işin bir de bütçe kısmı var! Diyelim ki eline yüklü bir para geçti ve hayalindeki festivali düzenleme fırsatı buldun. Her şeye yetişmek mümkün olmadığına göre bazı seçimler yapman gerekecek. Peki sen paranı en çok nereye harcardın?
1. Festivalin ilk duyurusu yapıldı. İnsanların bilet almak için heyecanlanmasını sağlayacak şey ne olurdu?
2. Festival için bütçenin büyük bir kısmını dünyaca ünlü bir sanatçıyı getirmek için harcar mıydın?
3. Festival alanında beklenmedik bir yağmur başlayınca ne yapardın?
4. Festival alanına kocaman bir yemek sokağı kuracaksın. Hangisi mutlaka olmalı?
5. Sence bir festivalin başarısı için pahalı sanatçılar getirmek şart mı?
6. Festival alanında özel bir konaklama bölgesi oluşturacaksın. Hangisine yatırım yapardın?
7. Festivalin bir bölümünü çocuklu ailelere ayırmak sence mantıklı mı?
8. Festival alanında bir yarışma düzenleyeceksin. Hangisi daha çok ilgini çekerdi?
Senin festivalinde sahne hiç boş kalmazdı!
Senin festivalinde kimse aç kalmazdı!
Senin festivalin tam bir eğlence cenneti olurdu!
Senin festivalin görsel bir şölene dönüşürdü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın