Jevons Paradoksu Nedir? Daha Verimli Bir Teknoloji Neden Daha Fazla Tüketime Yol Açabilir?
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Yeni aldığın ampul eskisinin onda biri kadar elektrik harcıyor diye bütün gece balkonun ışığını açık bıraktın mı hiç? İşte ekonomistlerin 160 yıldır tartıştığı bir soru tam burada başlıyor: Verimlilik arttığında tasarruf mu ederiz, yoksa daha çok mu kullanırız? Cevap 'duruma göre' ve bu durumun kendisi çok ilginç.
1. Her şey 1865'te kömürle başladı
2. Verimlilik aslında bir "indirim" gibi çalışıyor
3. Geri tepme etkisi: Tasarrufun bir kısmı geri gelir
4. Paradoks her zaman gerçekleşmez
5. Talep "doymamışsa" toplam tüketim artabilir
6. Aydınlatmanın şaşırtıcı hikâyesi
7. Ucuzlayan şey yeni kullanımlar doğurur
8. Dolaylı etki: Cebinde kalan para başka yere gider
9. Peki verimlilik kötü bir şey mi?
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