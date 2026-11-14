Jevons Paradoksu Nedir? Daha Verimli Bir Teknoloji Neden Daha Fazla Tüketime Yol Açabilir?

Yeni aldığın ampul eskisinin onda biri kadar elektrik harcıyor diye bütün gece balkonun ışığını açık bıraktın mı hiç? İşte ekonomistlerin 160 yıldır tartıştığı bir soru tam burada başlıyor: Verimlilik arttığında tasarruf mu ederiz, yoksa daha çok mu kullanırız? Cevap 'duruma göre' ve bu durumun kendisi çok ilginç.