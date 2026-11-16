Terasın Su Sızdırmasını Önleyen Yöntem: Fayansların Üzerine Boya Gibi Sürüyorlar
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Yağmurla birlikte terastan alt kata su sızması çoğu zaman pahalı bir tadilat gerektiriyor gibi görünüyor. Ancak bazı durumlarda fayansları sökmeden, zemine su yalıtım boyası sürerek sorunu çözmek mümkün.
İşte detaylar...
Sıvı su yalıtım membranı, fayansların üzerine boya gibi fırça ya da rulo ile sürülüyor.
Uygulamadan önce suyun nereden sızdığının bir uzmana tespit ettirilmesi gerekiyor.
Duvar dipleri, köşeler ve giderler suyun en çok sızdığı noktalar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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