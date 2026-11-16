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Terasın Su Sızdırmasını Önleyen Yöntem: Fayansların Üzerine Boya Gibi Sürüyorlar

Terasın Su Sızdırmasını Önleyen Yöntem: Fayansların Üzerine Boya Gibi Sürüyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 12:02
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Yağmurla birlikte terastan alt kata su sızması çoğu zaman pahalı bir tadilat gerektiriyor gibi görünüyor. Ancak bazı durumlarda fayansları sökmeden, zemine su yalıtım boyası sürerek sorunu çözmek mümkün.

İşte detaylar...

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Sıvı su yalıtım membranı, fayansların üzerine boya gibi fırça ya da rulo ile sürülüyor.

Sıvı su yalıtım membranı, fayansların üzerine boya gibi fırça ya da rulo ile sürülüyor.

Kauçuk esaslı boyalardan poliüretan reçineli ürünlere kadar farklı türleri bulunuyor. Kuruduğunda zeminde kesintisiz, esnek ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturuyor.

Kiremit kırmızısı, gri, yeşil ve beyaz gibi renklerin yanı sıra fayansın görüntüsünü koruyan şeffaf türleri de var.

Uygulamadan önce suyun nereden sızdığının bir uzmana tespit ettirilmesi gerekiyor.

Uygulamadan önce suyun nereden sızdığının bir uzmana tespit ettirilmesi gerekiyor.

Eski yalıtım ciddi hasarlıysa önce onarılması gerekiyor. Su yanlış eğim ya da arızalı bir gider yüzünden birikiyorsa, önce eğim düzeltilmeli ya da gider onarılmalı.

Zeminin temiz olması ve üreticinin belirttiği nem düzeyinde bulunması da şart. Bazı ürünlerde tutunmayı artırmak için önce astar sürülüyor.

Duvar dipleri, köşeler ve giderler suyun en çok sızdığı noktalar.

Duvar dipleri, köşeler ve giderler suyun en çok sızdığı noktalar.

Bu bölgelere birden fazla kat sürülmesi, gerekirse katların arasına cam elyafı gibi bir takviye filesi konulması öneriliyor. Esnek membranlar, zeminin yazın sıcakta genleşip kışın soğukta büzülmesiyle oluşan küçük çatlaklara da dayanabiliyor.

Bir ustanın sözleriyle 'su her zaman kaçacak bir yol bulur', bu yüzden olası tüm kaçış noktalarının kapatılması gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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