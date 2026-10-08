Çatılara Sürülmeye Başlandı: Evi 10 Derece Daha Serin Tutuyor

Ningxia'daki bir gübre fabrikasında iki boru karşılaştırıldı. Kaplamasız boru hem güneşlik altında tutuldu hem de sürekli suyla soğutuldu, yine de 41 dereceye ulaştı. Kaplamalı boru ise 34 derecede kaldı.

Kaplama, yalıtımlı çelik bir silonun iç sıcaklığını da 6,9 dereceye kadar düşürdü. Bir baz istasyonunun batarya dolabı ise bir yıl açık havada kaldıktan sonra hâlâ lekesizdi ve soğutma etkisi azalmamıştı.