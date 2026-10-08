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Çatılara Sürülmeye Başlandı: Evi 10 Derece Daha Serin Tutuyor

Çatılara Sürülmeye Başlandı: Evi 10 Derece Daha Serin Tutuyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
08.10.2026 - 14:24
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Çinli araştırmacıların geliştirdiği bir kaplama, kırsaldaki tek katlı bir tuğla evin çatısına ve duvarlarına sürüldü. Sıcak bir eylül gününde kaplamalı evin odası, yanındaki sıradan evden 10 dereceden fazla serin kaldı. Aynı kaplama borularda, silolarda ve ısıtıcılarda da denendi.

İşte detaylar...

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Kaplama güneş ışığını geri yansıtıp ısıyı uzaya yayıyor.

Kaplama güneş ışığını geri yansıtıp ısıyı uzaya yayıyor.

Su bazlı kaplama iki katmandan oluşuyor: Altta ısıyı dışarı yayan kalın bir astar, üstte su ve yağı iterek kirin tutunmasını önleyen ince, şeffaf bir kat. Hesaplamalara göre yüzey, güneş ışığının yüzde 98,5'ini yansıtıyor.

Kaplama ayrıca ısının atmosferden geçip uzaya kaçabildiği dalga boylarında güçlü ışıma yapıyor. Bu sayede yüzey, güneş altında bile çevresindeki havadan daha serin kalabiliyor.

Deney, Henan'daki iki tek katlı tuğla evde yapıldı.

Deney, Henan'daki iki tek katlı tuğla evde yapıldı.

Renmin Üniversitesi'nden araştırmacıların da yer aldığı ekip, Dengzhou kentinin kırsalında iki ev seçti. Birinin çatısı ve duvarları kaplamayla boyandı. Diğerinin duvarlarında sıradan beyaz boya vardı, beton çatısı ise boyasızdı.

1 Eylül 2023'te hava 37,7 dereceye çıktığında kaplamalı çatının yüzeyi 34,3 derecede kaldı. Kaplamasız çatı ise bundan 40,8 derece daha sıcaktı.

Fark evin içinde de belirgindi. Kaplamalı evin odası 26,6 derece ölçülürken diğer evde sıcaklık 36,8 dereceye çıktı. Kaplamalı evin odası sonraki dört gün boyunca da 28 dereceyi geçmedi.

Boru hattında, su püskürtülerek soğutulan borudan daha serin kaldı.

Boru hattında, su püskürtülerek soğutulan borudan daha serin kaldı.

Ningxia'daki bir gübre fabrikasında iki boru karşılaştırıldı. Kaplamasız boru hem güneşlik altında tutuldu hem de sürekli suyla soğutuldu, yine de 41 dereceye ulaştı. Kaplamalı boru ise 34 derecede kaldı.

Kaplama, yalıtımlı çelik bir silonun iç sıcaklığını da 6,9 dereceye kadar düşürdü. Bir baz istasyonunun batarya dolabı ise bir yıl açık havada kaldıktan sonra hâlâ lekesizdi ve soğutma etkisi azalmamıştı.

Isıtıcıya sürüldüğünde ise enerji tasarrufu sağladı.

Isıtıcıya sürüldüğünde ise enerji tasarrufu sağladı.

Ekip, kaplamayı küçük beton model binalarda kullanılan 2.200 watt'lık elektrikli yağlı radyatörlere de sürdü. Kaplamalı radyatör, siyah boyalı radyatöre göre 0,4 kilovatsaat daha az elektrik harcadı ve odayı 111 dakika daha erken dengeli sıcaklığa ulaştırdı.

2024'te yayımlanan çalışmada kaplamanın ekip tarafından üretildiği belirtiliyor; satışa sunulduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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