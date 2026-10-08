Çatılara Sürülmeye Başlandı: Evi 10 Derece Daha Serin Tutuyor
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Çinli araştırmacıların geliştirdiği bir kaplama, kırsaldaki tek katlı bir tuğla evin çatısına ve duvarlarına sürüldü. Sıcak bir eylül gününde kaplamalı evin odası, yanındaki sıradan evden 10 dereceden fazla serin kaldı. Aynı kaplama borularda, silolarda ve ısıtıcılarda da denendi.
İşte detaylar...
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Kaplama güneş ışığını geri yansıtıp ısıyı uzaya yayıyor.
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Deney, Henan'daki iki tek katlı tuğla evde yapıldı.
Boru hattında, su püskürtülerek soğutulan borudan daha serin kaldı.
Isıtıcıya sürüldüğünde ise enerji tasarrufu sağladı.
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