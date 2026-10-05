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Çatılarda Özel Boya Devri Başladı: Hem Evi Serinletiyor Hem de Su Üretiyor

Çatılarda Özel Boya Devri Başladı: Hem Evi Serinletiyor Hem de Su Üretiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:08
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Avustralya'daki Sidney Üniversitesi ve Dewpoint Innovations şirketinden bilim insanları, çatılara uygulanabilen boya benzeri bir kaplama geliştirdi. Malzeme güneş ışığının büyük bölümünü yansıtarak yüzeyi serin tutuyor, soğuyan yüzeyde yoğuşan havadaki nemi de içme suyu olarak toplayabiliyor.

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Kaynak: 1, 2

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Sidney Üniversitesi ve Dewpoint Innovations, güneş ışığını yansıtan gözenekli bir polimer kaplama geliştirdi.

Sidney Üniversitesi ve Dewpoint Innovations, güneş ışığını yansıtan gözenekli bir polimer kaplama geliştirdi.

Profesör Chiara Neto liderliğindeki araştırma ekibinin geliştirdiği kaplama, PVDF-HFP adlı gözenekli bir polimerden üretildi. Geleneksel serinletici boyalardan farklı olarak ışığı yansıtıcı pigmentlerle değil, malzemenin iç yapısıyla çalışıyor.

Kaplama güneş ışığının yüzde 97'sine kadarını geri yansıtırken ısıyı da havaya yayıyor. Bu sayede yüzey, doğrudan güneş ışığı altında bile çevredeki havadan 6 dereceye kadar daha serin kalabiliyor. Sistem enerji girdisi gerektirmediği için binaların soğutma ihtiyacını azaltma potansiyeli taşıyor.

Serinleyen yüzey, havadaki su buharının damlacıklar halinde yoğuşmasına ve toplanmasına olanak tanıyor.

Serinleyen yüzey, havadaki su buharının damlacıklar halinde yoğuşmasına ve toplanmasına olanak tanıyor.

Araştırmacılar, banyo aynasında buharın yoğuşmasına benzer bir süreçten yararlanıyor. Çevre havadan daha soğuk kalan yüzeyde nem damlacıklar halinde birikiyor ve toplanabiliyor.

Sidney Nanoscience Hub'ın çatısında yürütülen altı aylık açık hava denemesinde, çiy yılın yüzde 32'sinde toplanabildi. En uygun koşullarda metrekare başına günde 390 mililitreye kadar su elde edildi. Araştırmacılara göre yaklaşık 12 metrekarelik bir yüzey, bir kişinin günlük içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek miktara ulaşabilir.

Şirket, kaplamanın rulo veya püskürtmeyle uygulanabilen su bazlı bir versiyonunu geliştirmeye çalışıyor.

Şirket, kaplamanın rulo veya püskürtmeyle uygulanabilen su bazlı bir versiyonunu geliştirmeye çalışıyor.

Çalışmanın sonuçları Advanced Functional Materials dergisinde yayımlandı. Makalenin baş yazarı, Dewpoint Innovations'ın teknoloji sorumlusu Dr. Ming Chiu olarak belirtiliyor.

Dewpoint Innovations, kaplamanın standart rulo ya da püskürtme ekipmanlarıyla uygulanabilecek su bazlı bir formülasyonu üzerinde çalışıyor. Hedef, teknolojiyi laboratuvar ve deneme aşamasından çıkarıp çatılarda ve altyapılarda büyük ölçekte kullanılabilir hale getirmek. Su verimi ise iklime ve havadaki neme bağlı olarak değişiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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