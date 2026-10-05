Çatılarda Özel Boya Devri Başladı: Hem Evi Serinletiyor Hem de Su Üretiyor
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Avustralya'daki Sidney Üniversitesi ve Dewpoint Innovations şirketinden bilim insanları, çatılara uygulanabilen boya benzeri bir kaplama geliştirdi. Malzeme güneş ışığının büyük bölümünü yansıtarak yüzeyi serin tutuyor, soğuyan yüzeyde yoğuşan havadaki nemi de içme suyu olarak toplayabiliyor.
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Sidney Üniversitesi ve Dewpoint Innovations, güneş ışığını yansıtan gözenekli bir polimer kaplama geliştirdi.
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Serinleyen yüzey, havadaki su buharının damlacıklar halinde yoğuşmasına ve toplanmasına olanak tanıyor.
Şirket, kaplamanın rulo veya püskürtmeyle uygulanabilen su bazlı bir versiyonunu geliştirmeye çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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