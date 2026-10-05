Çatılarda Özel Boya Devri Başladı: Hem Evi Serinletiyor Hem de Su Üretiyor

Profesör Chiara Neto liderliğindeki araştırma ekibinin geliştirdiği kaplama, PVDF-HFP adlı gözenekli bir polimerden üretildi. Geleneksel serinletici boyalardan farklı olarak ışığı yansıtıcı pigmentlerle değil, malzemenin iç yapısıyla çalışıyor.

Kaplama güneş ışığının yüzde 97'sine kadarını geri yansıtırken ısıyı da havaya yayıyor. Bu sayede yüzey, doğrudan güneş ışığı altında bile çevredeki havadan 6 dereceye kadar daha serin kalabiliyor. Sistem enerji girdisi gerektirmediği için binaların soğutma ihtiyacını azaltma potansiyeli taşıyor.