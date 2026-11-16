Harvard Eğitimli Psikolog Uyardı: Aşk Dolandırıcılarının 5 İşareti

Romanoff'a göre ilk işaret, kişinin paylaştığı şeyin ağırlığıyla duygularının örtüşmemesi. Dolandırıcılar çok erken bir aşamada travmatik bir hikâye anlatabiliyor. Gerçek bir açılma genellikle tereddüt ve beceriksizlikle gelirken, dolandırıcının anlatımı fazla pürüzsüz ve ezberlenmiş gibi duruyor.

İkinci işaret ise ilişkinin ışık hızında ilerlemesi. Romanoff, günler ya da haftalar içinde 'ruh eşi' gibi etiketlerin kullanılmasını, birlikte seyahat, taşınma ve çocuk gibi gelecek vaatlerinin sıralanmasını uyarı sayıyor. Sürekli ilgi ve abartılı iltifatlar duygusal bir yükseliş yaratıyor, bu da uyarı işaretlerini fark etmeyi zorlaştırıyor.