Harvard Eğitimli Psikolog Uyardı: Aşk Dolandırıcılarının 5 İşareti
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Romantik dolandırıcılıkta ilk uyarı işaretleri çoğu zaman en baştan ortaya çıkıyor ama insanlar bunları görmezden geliyor.
CNBC Make It'te yayımlanan yazıda klinik psikolog Sabrina Romanoff, dolandırıcıların hızlı yakınlaşma, sergilenen kırılganlık ve duygusal kestirmelerle güven kazanmaya çalıştığını anlatıyor. Romanoff'a göre gerçek yakınlık ise tutarlı davranışlarla ve zamanla kuruluyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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