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Harvard Eğitimli Psikolog Uyardı: Aşk Dolandırıcılarının 5 İşareti

Harvard Eğitimli Psikolog Uyardı: Aşk Dolandırıcılarının 5 İşareti

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 12:02
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Romantik dolandırıcılıkta ilk uyarı işaretleri çoğu zaman en baştan ortaya çıkıyor ama insanlar bunları görmezden geliyor.

CNBC Make It'te yayımlanan yazıda klinik psikolog Sabrina Romanoff, dolandırıcıların hızlı yakınlaşma, sergilenen kırılganlık ve duygusal kestirmelerle güven kazanmaya çalıştığını anlatıyor. Romanoff'a göre gerçek yakınlık ise tutarlı davranışlarla ve zamanla kuruluyor.

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Duygular Anlatılan Hikâyeyle ve İlişkinin Hızıyla Uyuşmuyor

Duygular Anlatılan Hikâyeyle ve İlişkinin Hızıyla Uyuşmuyor

Romanoff'a göre ilk işaret, kişinin paylaştığı şeyin ağırlığıyla duygularının örtüşmemesi. Dolandırıcılar çok erken bir aşamada travmatik bir hikâye anlatabiliyor. Gerçek bir açılma genellikle tereddüt ve beceriksizlikle gelirken, dolandırıcının anlatımı fazla pürüzsüz ve ezberlenmiş gibi duruyor.

İkinci işaret ise ilişkinin ışık hızında ilerlemesi. Romanoff, günler ya da haftalar içinde 'ruh eşi' gibi etiketlerin kullanılmasını, birlikte seyahat, taşınma ve çocuk gibi gelecek vaatlerinin sıralanmasını uyarı sayıyor. Sürekli ilgi ve abartılı iltifatlar duygusal bir yükseliş yaratıyor, bu da uyarı işaretlerini fark etmeyi zorlaştırıyor.

Hayatı Krizlerle Dolu, Çevresi ise Görünmez

Hayatı Krizlerle Dolu, Çevresi ise Görünmez

Üçüncü işaret, hayatın doğrulanamayan krizlerle dolu olması. İptal olan uçuş, banka sorunu ya da acil bir aile meselesi gibi olaylar hep gözden uzakta yaşanıyor ve çoğu zaman para ya da zaman talebiyle birleşiyor. Romanoff'a göre bu krizler karşıdakini 'kurtarıcı' rolüne alıştırıyor ve sadakatini sınıyor.

Dördüncü işaret ise partnerin gerçek hayatındaki ilişkilere ve rutinlere erişimin olmaması. Sağlıklı bir partner sizi aile, arkadaş ve iş hayatına dahil eder. Dolandırıcı ise kendini tanıyan insanlardan uzak tutuyor, iş ve geçmişiyle ilgili belirsiz ya da değişen bilgiler veriyor. Romanoff gizliliğin bu tür düzenlerin 'yapıştırıcısı' olduğunu söylüyor.

Kâğıt Üzerinde Her Şey Mükemmel Ama İçgüdünüz Rahatsız

Kâğıt Üzerinde Her Şey Mükemmel Ama İçgüdünüz Rahatsız

Beşinci işaret, her şey yolunda görünürken içgüdünüzün bir şeylerin ters olduğunu söylemesi. Romanoff'a göre insanlar kinik, paranoyak ya da nankör görünmek istemedikleri için sezgilerini bastırıyor.

Gerçek ilişkiler sizi sakin ve net düşünür halde bırakırken, manipülasyon endişe, kafa karışıklığı ve acele hissi yaratıyor. Çelişkileri sürekli mantıklı göstermeye çalışıyorsanız bu durum dikkate alınması gereken bir işaret. Romanoff'un önerisi, tempoyu yavaşlatmak ve büyük sözleri tutarlı davranışlarla doğrulamak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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