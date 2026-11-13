Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı: Instagram'dan Fincan Takımı Almak İstedi, 30 Bin Lirasından Oldu
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Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Instagram'da gördüğü fincan takımını satın almak isteyen Sibel Aygören, siparişinin iptal edilmesi ve ücretinin iade edileceği söylenerek dolandırıldı.
Dolandırıcılığın adresi bu kez Instagram oldu.
Sahne iade koduyla tüm parasından oldu.
Bankadaki tüm parası gitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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