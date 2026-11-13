Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı: Instagram'dan Fincan Takımı Almak İstedi, 30 Bin Lirasından Oldu

Sibel Aygören, 30 Ekim'de Instagram'da karşılaştığı bir züccaciye sayfasından beğendiği fincan takımını sipariş etti. Sayfayla iletişime geçen Aygören, kendisine iletilen IBAN numarasına 2 bin 240 TL gönderdi.

Ancak bir süre sonra sipariş kodunu yanlış girdiği öne sürüldü. Satıcı olduğunu söyleyen kişiler, siparişin iptal edileceğini ve ücretin iade edileceğini belirterek Aygören'den yeniden sipariş oluşturmasını istedi.