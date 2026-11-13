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Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı: Instagram'dan Fincan Takımı Almak İstedi, 30 Bin Lirasından Oldu

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı: Instagram'dan Fincan Takımı Almak İstedi, 30 Bin Lirasından Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 17:35
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Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Instagram'da gördüğü fincan takımını satın almak isteyen Sibel Aygören, siparişinin iptal edilmesi ve ücretinin iade edileceği söylenerek dolandırıldı.

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Dolandırıcılığın adresi bu kez Instagram oldu.

Dolandırıcılığın adresi bu kez Instagram oldu.

Sibel Aygören, 30 Ekim'de Instagram'da karşılaştığı bir züccaciye sayfasından beğendiği fincan takımını sipariş etti. Sayfayla iletişime geçen Aygören, kendisine iletilen IBAN numarasına 2 bin 240 TL gönderdi.

Ancak bir süre sonra sipariş kodunu yanlış girdiği öne sürüldü. Satıcı olduğunu söyleyen kişiler, siparişin iptal edileceğini ve ücretin iade edileceğini belirterek Aygören'den yeniden sipariş oluşturmasını istedi.

Sahne iade koduyla tüm parasından oldu.

Sahne iade koduyla tüm parasından oldu.

Ücretin hesabına yatırılmasını bekleyen Aygören'e bu kez WhatsApp üzerinden iade kodu gönderileceği söylendi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle hareket eden Aygören'den banka ekranının görüntüsü de istendi.

Yaşadıklarını anlatan Aygören, süreci şöyle aktardı:

'Sipariş kodunun yanlış girdiğimi söylediler. İptal edeceklerini, benim paramı iade edeceklerini tekrar sipariş oluşturmam gerektiğini söylediler. Mesaj attım. Hala iade yapmadınız diye. Benim bankamdan bana gelen bir iade kodu yok. O esnada benden ekran görüntüsü istedi. Ben de ekran görüntüsü attım. WhatsApp üzerinden iade kodunu verelim dedi. Peki tamam dedim.'

Bankadaki tüm parası gitti.

Bankadaki tüm parası gitti.

Dolandırıcıların verdiği kodu önce açıklama bölümüne, ardından tutar kısmına girmesini istediğini belirten Aygören, bu işlemler sırasında bankasından arandığını söyledi.

Aygören, herhangi bir tuşlama yaparak onay vermediğini ifade etmesine rağmen hesabındaki paranın başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.

Yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

'Açıklama kısmına iade kodunu yazdım. Daha sonra bu kodu tutar bölümüne girmemi istediler. Bankam aradı. Sesli yanıt sistemini tanıdığımı belirttim. Daha önce fincan aldığım için bu sistemi biliyordum. Bir baktım, hesabımdaki bütün para karşı tarafın hesabına geçmişti. Herhangi bir tuşlamayla onay vermedim.'

Olayın ardından şikâyetçi olan Aygören, benzer yöntemlerle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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