Çizgi Film Karakterleri Neden Hep Dört Parmaklı Çizilir?

El çizimi animasyon çok emek isteyen bir işti. Hareketin her karesi tek tek çiziliyordu ve her kareye beşinci bir parmak eklemek hem süreyi uzatıyor hem maliyeti artırıyordu. Stüdyolar da zamandan ve paradan tasarruf etmek için dört parmakta karar kıldı.

Peki neden üç değil? Üç parmaklı eller insan ve hayvan karakterlerde tuhaf bir izlenim bırakıyordu. Üç parmak genellikle mutant ya da uzaylı karakterlere ayrılıyor.

Animatörler dört parmaklı çizimi bugün hala gelenek ve sadelik nedeniyle sürdürüyor. İzleyiciler de bu görünüme alışmış durumda ve onu bekliyor.