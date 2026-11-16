Çizgi Film Karakterleri Neden Hep Dört Parmaklı Çizilir?
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Mickey Mouse ve Felix the Cat gibi ilk çizgi film karakterlerinin elinde dört parmak vardı. Dört parmaklı el tasarımı 1920'lerde Disney ve diğer erken animasyon stüdyolarında ortaya çıktı. Sebepler arasında estetik, çizim kolaylığı ve maliyet yer alıyor. Gelenek bugün de birçok yapımda sürüyor.
Yuvarlak çizilen ellere beş parmak yakışmıyordu
Beşinci parmak her karede zaman ve para demekti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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