Tırnak Makasındaki Küçük Deliğin Ne İşe Yaradığını Çok Az Kişi Biliyor
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Delik tırnak makasını anahtarlığa takmak için açılıyor
Makasın altındaki törpü ve ucundaki çengel de işe yarıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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