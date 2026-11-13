Tırnak Makasındaki Küçük Deliğin Ne İşe Yaradığını Çok Az Kişi Biliyor

Makasın ucundaki delik, onu bir anahtarlığa, zincire ya da ipe takmaya yarıyor. Tırnak makası böylece ev anahtarlarıyla birlikte taşınabiliyor, çantanın ya da çekmecenin içinde kaybolmuyor.

Konu, Facebook'ta bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kullanıcı, deliğin ne işe yaradığını bilmediğini öğrenen kayınvalidesinin kendisine güldüğünü anlattı. Ardından bunu bilmeyen tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu.

Paylaşımın altına yorum yapanların bir kısmı deliğin kesilen tırnakları biriktirmek için açıldığını düşündü. Bazıları ise diş ipi saklamaya yaradığını tahmin etti. İki tahmin de doğru değildi, delik yalnızca makası bir halkaya takıp yanında taşımak için var.