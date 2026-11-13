article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tırnak Makasındaki Küçük Deliğin Ne İşe Yaradığını Çok Az Kişi Biliyor

Tırnak Makasındaki Küçük Deliğin Ne İşe Yaradığını Çok Az Kişi Biliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tırnak makaslarının çoğunun ucunda küçük, yuvarlak bir delik bulunur. Sosyal medyada bir kullanıcının deliğin ne işe yaradığını bilmediğini itiraf etmesi, pek çok kişinin de aynı durumda olduğunu ortaya çıkardı. Yorumlarda farklı tahminler yapılsa da deliğin görevi oldukça basit.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Delik tırnak makasını anahtarlığa takmak için açılıyor

Delik tırnak makasını anahtarlığa takmak için açılıyor

Makasın ucundaki delik, onu bir anahtarlığa, zincire ya da ipe takmaya yarıyor. Tırnak makası böylece ev anahtarlarıyla birlikte taşınabiliyor, çantanın ya da çekmecenin içinde kaybolmuyor.

Konu, Facebook'ta bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kullanıcı, deliğin ne işe yaradığını bilmediğini öğrenen kayınvalidesinin kendisine güldüğünü anlattı. Ardından bunu bilmeyen tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu.

Paylaşımın altına yorum yapanların bir kısmı deliğin kesilen tırnakları biriktirmek için açıldığını düşündü. Bazıları ise diş ipi saklamaya yaradığını tahmin etti. İki tahmin de doğru değildi, delik yalnızca makası bir halkaya takıp yanında taşımak için var.

Makasın altındaki törpü ve ucundaki çengel de işe yarıyor

Makasın altındaki törpü ve ucundaki çengel de işe yarıyor

Tırnak makaslarının çoğunun alt kısmında küçük bir törpü bulunuyor. Kesilen tırnağın pürüzlü kenarları bu törpüyle düzeltilebiliyor. Törpünün ucundaki küçük çengel ise tırnak altındaki kiri temizlemek için kullanılıyor.

Bazı makaslarda kesilen tırnakların etrafa saçılmasını önleyen küçük bir hazne de var. Ağız kısmı içbükey olan makaslar el tırnakları, dışbükey olanlar ise ayak tırnakları için tasarlanıyor. Ayak tırnaklarını kesmeyi kolaylaştırmak için ağzı makasın gövdesine paralel duran modeller de üretiliyor.

Tırnak makasları çoğunlukla paslanmaz çelikten yapılıyor, plastik ve alüminyum olanları da bulunuyor.

Makas icat edilmeden önce tırnaklar küçük bıçaklarla kesiliyordu. Tırnak kesmeye yönelik ilk ABD patenti 1875'te Valentine Fogerty adına alındı. Sonraki yıllarda tasarım pek çok kez geliştirildi ve bugün kullanılan kaldıraçlı makaslar ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın