Bir Ülkenin Elektrik Tüketimiyle Ekonomik Büyümesi Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
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Bir ülkenin ne kadar zengin olduğunu merak ediyorsan, geceleri uzaydan çekilmiş fotoğraflarına bakmak bile fikir verebilir. Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme uzun süredir el ele ilerliyor, ama bu ilişki her ülkede ve her dönemde aynı şekilde işlemiyor. İşte ikisi arasındaki bağı anlatan başlıca noktalar!
1. Güçlü bir bağ var ama birebir değil
2. Üretimin neredeyse her aşaması elektrik ister
3. Kalkınan ülkelerde talep hızla büyüyor
4. Bir başbakanın büyüme göstergesi: Li Keqiang endeksi
5. Hizmet ekonomisi daha az elektrik harcar
6. Verimlilik aynı işi daha az elektrikle yaptırır
7. Gelişmiş ülkelerde uzun bir duraklama yaşandı
8. Elektrikleşme denklemi yeniden değiştiriyor
9. Veri merkezleri yeni bir talep kaynağı
10. Hangisi hangisini tetikliyor?
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