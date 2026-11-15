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Bir Ülkenin Elektrik Tüketimiyle Ekonomik Büyümesi Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

etiket Bir Ülkenin Elektrik Tüketimiyle Ekonomik Büyümesi Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Onur Şahin
Onur Şahin - Onedio Editörü
15.11.2026 - 12:01
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Bir ülkenin ne kadar zengin olduğunu merak ediyorsan, geceleri uzaydan çekilmiş fotoğraflarına bakmak bile fikir verebilir. Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme uzun süredir el ele ilerliyor, ama bu ilişki her ülkede ve her dönemde aynı şekilde işlemiyor. İşte ikisi arasındaki bağı anlatan başlıca noktalar!

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1. Güçlü bir bağ var ama birebir değil

Güçlü bir bağ var ama birebir değil

Kısaca: Ekonomi büyüdükçe genellikle elektrik tüketimi de artar ve kişi başına geliri yüksek ülkeler kişi başına çok daha fazla elektrik kullanır. Ancak bu ilişki birebir işlemez; ekonominin yapısı, verimlilik ve elektrikle çalışan yeni teknolojiler ikisi arasındaki bağı güçlendirebilir ya da gevşetebilir.

2. Üretimin neredeyse her aşaması elektrik ister

Üretimin neredeyse her aşaması elektrik ister

Fabrikadaki makineden ofisteki bilgisayara, soğuk hava deposundan hastanedeki cihazlara kadar ekonomik faaliyetin büyük kısmı elektrikle dönüyor. Bu yüzden üretim arttığında elektrik talebi de çoğu zaman onunla birlikte yükselir.

3. Kalkınan ülkelerde talep hızla büyüyor

Kalkınan ülkelerde talep hızla büyüyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Electricity 2026 raporuna göre küresel elektrik talebi 2025'te yüzde 3 arttı ve 2026-2030 döneminde yılda ortalama yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. Bu artışın yaklaşık yarısı, sanayileşmesini sürdüren Çin'den gelecek.

4. Bir başbakanın büyüme göstergesi: Li Keqiang endeksi

Bir başbakanın büyüme göstergesi: Li Keqiang endeksi

WikiLeaks'in yayımladığı bir diplomatik yazışmaya göre Çin'in ileride başbakanı olacak Li Keqiang, 2007'de bir ABD büyükelçisine resmî büyüme rakamlarından çok elektrik tüketimine, demiryolu yük taşımacılığına ve banka kredilerine baktığını söyledi. The Economist bu üç veriyi birleştirerek 'Li Keqiang endeksi' adıyla bilinen göstergeyi oluşturdu.

5. Hizmet ekonomisi daha az elektrik harcar

Hizmet ekonomisi daha az elektrik harcar

Bir çelik fabrikası ile bir yazılım şirketinin ürettiği her bir liralık değer için harcadığı elektrik çok farklıdır. Temsili bir örnekle aynı büyüklükte iki ekonomiden ağır sanayiye dayanan, hizmetlere dayanana göre birkaç kat fazla elektrik tüketebilir. Ekonomi hizmetlere kaydıkça büyüme elektrikten ayrışmaya başlar.

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6. Verimlilik aynı işi daha az elektrikle yaptırır

Verimlilik aynı işi daha az elektrikle yaptırır

LED aydınlatma, verimli motorlar ve daha az enerji harcayan beyaz eşyalar, aynı üretimi ya da konforu daha düşük tüketimle sağlıyor. Bu yüzden bir ülke büyürken elektrik tüketimini sabit tutabiliyor; buna 'ayrışma' deniyor.

7. Gelişmiş ülkelerde uzun bir duraklama yaşandı

Gelişmiş ülkelerde uzun bir duraklama yaşandı

IEA, gelişmiş ekonomilerde elektrik tüketiminin 15 yıllık bir durgunluğun ardından yeniden artmaya başladığını belirtiyor. Yani bu ülkeler yıllarca ekonomilerini büyütürken elektrik tüketimlerini neredeyse yerinde saydırdı.

8. Elektrikleşme denklemi yeniden değiştiriyor

Elektrikleşme denklemi yeniden değiştiriyor

Elektrikli otomobiller, ısı pompaları ve klimalar, eskiden benzin, doğal gaz ya da kömürle karşılanan ihtiyaçları elektriğe taşıyor. IEA'ya göre elektrik talebi 2030'a kadar toplam enerji talebinden en az 2,5 kat hızlı artacak; bu da büyüme yavaş olsa bile elektrik tüketiminin yükselebileceği anlamına geliyor.

9. Veri merkezleri yeni bir talep kaynağı

Veri merkezleri yeni bir talep kaynağı

Yapay zekâ ve bulut hizmetlerini çalıştıran veri merkezleri, elektrik talebinin en hızlı büyüyen kalemlerinden biri hâline geldi. IEA'nın Electricity 2026 raporuna göre ABD'de 2030'a kadar beklenen talep artışının yaklaşık yarısı veri merkezlerinden gelecek.

10. Hangisi hangisini tetikliyor?

Hangisi hangisini tetikliyor?

Ekonomistler, büyümenin mi elektrik talebini artırdığını yoksa yeterli elektriğin mi büyümeyi mümkün kıldığını uzun süredir tartışıyor. İlişki büyük ölçüde iki yönlü: Büyüyen ekonomi daha fazla elektrik ister, sık kesinti yaşanan ve elektriği pahalı olan bir ülkede ise üretim ve yatırım yavaşlar.

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Onur Şahin
Onur Şahin
Onedio Editörü
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