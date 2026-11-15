Bir Ülkenin Elektrik Tüketimiyle Ekonomik Büyümesi Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Bir ülkenin ne kadar zengin olduğunu merak ediyorsan, geceleri uzaydan çekilmiş fotoğraflarına bakmak bile fikir verebilir. Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme uzun süredir el ele ilerliyor, ama bu ilişki her ülkede ve her dönemde aynı şekilde işlemiyor. İşte ikisi arasındaki bağı anlatan başlıca noktalar!