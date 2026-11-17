Bir Yıl Bozulmayan İtalyan Ekmeğinin Sırrı
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Güney İtalya'ya özgü friselle, doğru saklanınca bir yıl boyunca bozulmadan duran sert bir halka ekmek.
BBC Travel'a göre Puglia'da kuşaklardır kiler raflarında bekletilen bu ekmek, iki kez pişiriliyor ve içindeki neredeyse tüm nem alınıyor. Hükümetler hane halklarını acil durum erzağı stoklamaya çağırırken bu geleneksel ekmek yeniden dikkat çekiyor.
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