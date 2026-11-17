Brindisi yakınlarındaki San Pietro Vernotico'da dedesinin açtığı odun fırınını sürdüren Gianfranco Parisi'ye göre friselle için biraz ekşi maya katılan özel bir hamur kullanılıyor. Hamur halka biçiminde şekilleniyor, iki halka üst üste konup yaklaşık 40 dakika kısmen pişiriliyor, sonra bükülmüş bir telle ikiye bölünüyor.

Telin bıraktığı pürüzlü yüzey, ekmeğin su ve aromayı daha iyi çekmesini sağlıyor. Ardından ekmek bir buçuk saat daha pişirilerek neredeyse tüm nemi çekiliyor. Sıradan ekmekte küfün gelişmesine yetecek su bulunurken, iyice kurutulmuş friselle'de bu su çok az olduğundan küf zor üreyebiliyor.

Lendinuso'daki fırıncı Rosaria Canoci, havasız, karanlık ve kuru bir yerde saklanırsa friselle'nin bir yıl dayandığını söylüyor. Eskiden halkalar ipe dizilip asılarak nemden ve böceklerden korunuyormuş.