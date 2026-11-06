Kütahya'da 5 Bin Yıllık Ekmekler Bulundu: Yangın Sayesinde Bugünlere Gelmişler

Kütahya kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde 2025'te yapılan kazılarda, bir odanın içinde fırın ve duvar kenarında bir rafın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi, rafın ayakları arasında yanmış halde 8 ekmek ile buğday ve mercimek kalıntıları buldu.

Kazı Başkanı ve Kütahya Müze Müdürü Dr. Sevgi Gürdal'a göre buluntular, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine, yani yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihleniyor.