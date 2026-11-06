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Kütahya'da 5 Bin Yıllık Ekmekler Bulundu: Yangın Sayesinde Bugünlere Gelmişler

Kütahya'da 5 Bin Yıllık Ekmekler Bulundu: Yangın Sayesinde Bugünlere Gelmişler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 09:12
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Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 5 bin yıl önce çıkan bir yangında kömürleşen 8 ekmek bulundu. Ekmeklerin yanında buğday ve mercimek kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Bulgular, Erken Tunç Çağı'nda bir evin kilerine dair ender bilgiler sunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Seyitömer Höyüğü'ndeki kazıda bir odanın içinde fırın ve duvar kenarında raf kalıntıları tespit edildi.

Seyitömer Höyüğü'ndeki kazıda bir odanın içinde fırın ve duvar kenarında raf kalıntıları tespit edildi.

Kütahya kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde 2025'te yapılan kazılarda, bir odanın içinde fırın ve duvar kenarında bir rafın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi, rafın ayakları arasında yanmış halde 8 ekmek ile buğday ve mercimek kalıntıları buldu.

Kazı Başkanı ve Kütahya Müze Müdürü Dr. Sevgi Gürdal'a göre buluntular, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine, yani yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihleniyor.

Raf üzerindeki ürünler yangın sırasında yıkılarak birbirine karıştı ve toprağa gömüldü.

Raf üzerindeki ürünler yangın sırasında yıkılarak birbirine karıştı ve toprağa gömüldü.

Gürdal, ekmeklerin ve tahılların bir arada bulunmasının, yangından önce burada bir raf bulunduğunu ve üzerinde çuvallar ya da torbalar içinde tarım ürünleriyle birlikte ekmeklerin de saklandığını gösterdiğini belirtiyor. Yangın sırasında raf yıkılınca ürünler birbirine karışarak toprağa gömüldü.

Ekmeklerin binlerce yıl dayanmasının nedeni de bu yangın olarak gösteriliyor. Normal koşullarda kısa sürede çürüyen ekmek ve tahıl gibi organik malzemeler, oksijensiz ortamda yanarak kömürleştiğinde biçimlerini koruyabiliyor. Bu tür buluntular, arkeologlara eski toplulukların neler yiyip nasıl beslendiğine dair doğrudan kanıtlar sunuyor.

Kömürleşmiş ekmekler bugün Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kömürleşmiş ekmekler bugün Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Seyitömer'den çıkarılan ekmekler ile buğday ve mercimek kalıntıları şu anda Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde sergileniyor. Buluntular, müzede en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor.

Gürdal, Kütahya'daki müzelerde sergilenen eserlerin büyük bölümünün Seyitömer Höyüğü'nden geldiğini vurguluyor. Geçmişi MÖ 3 bin'li yıllara uzanan höyükte kurtarma kazıları 1989'da başlatıldı. Kazılar 2019'dan bu yana Kütahya Müzesi Müdürlüğü tarafından, Çelikler Holding'in sponsorluğunda yürütülüyor ve şu anda Orta Tunç Çağı ile Erken Tunç Çağı katmanlarında sürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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