Kütahya'da 5 Bin Yıllık Ekmekler Bulundu: Yangın Sayesinde Bugünlere Gelmişler
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Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 5 bin yıl önce çıkan bir yangında kömürleşen 8 ekmek bulundu. Ekmeklerin yanında buğday ve mercimek kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Bulgular, Erken Tunç Çağı'nda bir evin kilerine dair ender bilgiler sunuyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
Seyitömer Höyüğü'ndeki kazıda bir odanın içinde fırın ve duvar kenarında raf kalıntıları tespit edildi.
Raf üzerindeki ürünler yangın sırasında yıkılarak birbirine karıştı ve toprağa gömüldü.
Kömürleşmiş ekmekler bugün Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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