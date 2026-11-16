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Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır? Toplam Geri Ödemeyi Etkileyen 9 Faktör

etiket Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır? Toplam Geri Ödemeyi Etkileyen 9 Faktör

Onur Şahin
Onur Şahin - Onedio Editörü
16.11.2026 - 17:01
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Kredi ilanlarında gözümüz hep aynı yere, aylık faiz oranına gider. Oysa aynı orana sahip iki kredi, vadesi, vergileri ve ek ücretleri yüzünden birbirinden epey farklı toplam geri ödemeyle sonuçlanabilir. Örneklerdeki rakamlar tamamen varsayımsaldır ve hiçbir bankanın teklifi değildir; amaç hesabın mantığını görmek.

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1. Aylık faiz oranı, toplam maliyet değildir

Kara tahtaya tebeşirle yazılmış yüzde 100

Aylık yüzde 3,5 faiz, krediyi toplamda yüzde 3,5 fazlasıyla geri ödeyeceğin anlamına gelmez. Faiz her ay kalan anaparanın üzerinden yeniden hesaplanır ve vade boyunca birikir; toplam maliyeti ise vergiler ve ücretlerle birlikte görmek gerekir. Bu yüzden faiz oranını kredinin 'fiyat etiketi' değil, hesabın başlangıç noktası olarak düşün.

2. Anapara: Hesabın temeli

Masada banknotlar ve madeni paralar

Anapara, bankadan aldığın tutarın kendisidir ve faiz bunun üzerinden hesaplanır. Aynı faiz oranı ve vadede 50.000 TL yerine 100.000 TL çekersen, ödeyeceğin toplam faiz de iki katına çıkar. İhtiyacından fazla kredi çekmek, faizi de gereksiz yere büyütür.

3. Vade uzadıkça taksit düşer, toplam maliyet artar

Bir tarihi kırmızıyla daire içine alınmış takvim

Varsayımsal bir örnek: 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi, aylık yüzde 3,5 faiz, vergiler dahil, eşit taksitli ödeme. Vade 12 ay olursa aylık taksit yaklaşık 10.998 TL, toplam geri ödeme 131.976 TL olur. Aynı kredi 24 aya yayılırsa taksit yaklaşık 6.933 TL'ye düşer ama toplam geri ödeme 166.396 TL'ye çıkar. Yani rahat taksidin bedeli, faize daha uzun süre ödenen paradır.

4. Eşit taksitte ilk aylar faize ağırlık verir

Grafiklerin göründüğü dizüstü bilgisayar ve tablet

Türkiye'de ihtiyaç kredileri genellikle eşit taksitli ödenir: Taksit her ay aynıdır ama içeriği değişir. Yukarıdaki 12 aylık örnekte ilk taksidin yaklaşık 4.550 TL'si faiz ve vergi, 6.448 TL'si anapara; son taksitte ise faiz ve vergi payı 479 TL civarına iner. Bu yüzden ödeme planına bakmak, borcun ne hızla eridiğini anlamanın en kolay yolu.

5. Faizin üstüne vergiler eklenir

Hesap makinesiyle hesap yapıp not alan eller

Tüketici kredilerinde faize yüzde 15 KKDF ve yüzde 15 BSMV eklenir; bu da aylık yüzde 3,5'lik faizi fiilen yüzde 4,55'e çıkarır (3,5 × 1,30). Yukarıdaki 12 aylık örnekte vergiler olmasaydı toplam geri ödeme yaklaşık 124.181 TL olacaktı; vergilerle bu rakam 131.976 TL'ye çıkıyor. Konut kredileri ise bu iki vergiden muaf.

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6. Tahsis ücreti ilk günden maliyete eklenir

Bir belgeyi kalemle imzalayan el

Kredi kullanırken alınan tahsis (dosya) ücreti, faizden bağımsız olarak ödediğin bir kalemdir. Tüketici kredilerinde bu ücretin üst sınırı mevzuata göre kredi tutarının binde beşi; 100.000 TL'lik kredide en fazla 500 TL, üstüne ücretin vergisi eklenir. Küçük görünse de kredi tutarı büyüdükçe fark edilir hale gelir.

7. Sigorta primini ayrıca hesaba kat

Oturma odasında birlikte oynayan bir aile

Bazı kredilerle birlikte hayat ya da işsizlik sigortası teklif edilir ve primi toplam maliyete eklenir. İhtiyaç kredilerinde sigortanın çoğu zaman isteğe bağlı olduğunu, konut kredisinde ise DASK'ın zorunlu olduğunu bil. Hangi sigortanın zorunlu olduğunu sözleşme öncesi bilgi formunda sormak senin hakkın.

8. Yıllık maliyet oranı tüm masrafları tek rakamda toplar

Masada kalemle birlikte duran bir belge

Faiz, vergi, tahsis ücreti ve zorunlu sigorta gibi kalemleri tek tek toplamak zor geldiyse, sözleşme öncesi bilgi formundaki yıllık maliyet oranına (YMO) bak. İki krediyi karşılaştırırken aylık faiz yerine bu oranı yan yana koymak, gerçek maliyet farkını çok daha net gösterir.

9. Erken kapama kalan faizi düşürür

Avucunda ev anahtarı tutan bir kişi

Krediyi vadesinden önce kapatırsan, kalan anaparaya ait gelecekteki faizleri ödemezsin; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bu indirimi güvence altına alıyor. Sabit faizli konut kredilerinde ise kalan anaparanın belirli bir oranını aşmayan erken ödeme ücreti alınabiliyor.

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Onur Şahin
Onur Şahin
Onedio Editörü
Kalbi Kırıklar Bankası'nda part time çıkıkçı - Zaman yolcusu - Eski bayram övücü
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