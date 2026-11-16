Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır? Toplam Geri Ödemeyi Etkileyen 9 Faktör
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Kredi ilanlarında gözümüz hep aynı yere, aylık faiz oranına gider. Oysa aynı orana sahip iki kredi, vadesi, vergileri ve ek ücretleri yüzünden birbirinden epey farklı toplam geri ödemeyle sonuçlanabilir. Örneklerdeki rakamlar tamamen varsayımsaldır ve hiçbir bankanın teklifi değildir; amaç hesabın mantığını görmek.
1. Aylık faiz oranı, toplam maliyet değildir
2. Anapara: Hesabın temeli
3. Vade uzadıkça taksit düşer, toplam maliyet artar
4. Eşit taksitte ilk aylar faize ağırlık verir
5. Faizin üstüne vergiler eklenir
6. Tahsis ücreti ilk günden maliyete eklenir
7. Sigorta primini ayrıca hesaba kat
8. Yıllık maliyet oranı tüm masrafları tek rakamda toplar
9. Erken kapama kalan faizi düşürür
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