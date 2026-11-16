Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır? Toplam Geri Ödemeyi Etkileyen 9 Faktör

Bazı kredilerle birlikte hayat ya da işsizlik sigortası teklif edilir ve primi toplam maliyete eklenir. İhtiyaç kredilerinde sigortanın çoğu zaman isteğe bağlı olduğunu, konut kredisinde ise DASK'ın zorunlu olduğunu bil. Hangi sigortanın zorunlu olduğunu sözleşme öncesi bilgi formunda sormak senin hakkın.