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Limak Çimento Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Limak Çimento Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.02.2024 - 23:34

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 8 Şubat 2024 tarihinde Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. SPK tarafından halka arzı onaylanan Limak Çimento kısa zamanda borsa yatırımcılarının dikkatini çekti.  Yatırımcılar, Limak Çimento halka arzının katılım endeksine uygunluğunu, şirketin halka arz büyüklüğünü ve halka arz tarihini araştırmaya başladı. Peki, Limak Çimenyo ne zaman kuruldu? Limak Çimento halka arzı ne zaman? LMKDC hisse fiyatı ne kadar? 

İşte Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz bilgileri...

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Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento Hisse Kodu Ne?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento Hisse Kodu Ne?

Limak Çimento'nun halka arz talep toplama işlemleri 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin üç gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerine T1 ve T2 bakiye ile katılım mümkün olmayacak. Limak Doğu Anadolu Çimento payları, LMKDC hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Limak Çimento Kimin?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Limak Çimento Kimin?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 2000 yılında kurulmuştur. Limak Holding'in iştirakidir. 

Limak Çimento bünyesinde Egani, Gaziantep, ŞanlıurfaBalıkesir, Trakya, Kilis ve Ambarlı'da Çimento Fabrikası, Anka Çimento Fabrikası, Bitlis ve Mardin Derik'te Öğütme-Paketleme Tesisi, Manisa Turgutlu'da Ege Çimento Öğütme-Paketleme Tesisi faaliyet göstermektedir. 

Türkiye, Mozambik, Fildişi Sahilleri ve Dubai'de operasyonlar yürüten Limak Çimento Grubu, 2021 yılı itibarıyla; 12 adet Çimento Fabrikası, 23 adet Hazır Beton Tesisi ve 1 adet BIMS Blok Tesisi ile faaliyet göstermektedir. Şirket bugün 9,6 milyon ton klinker ve 17,7 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahiptir.  Türk çimento sektöründe üretim kapasite açısından ikinci sırada yer almaktadır.

Limak Çimento paylarının yüzde 70'inin dağıtımı, yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Limak Çimento paylarının yüzde 70'inin dağıtımı, yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Limak Çimento halka arzı, yurt içi kurumsal ve bireysel katılımcıya açık olacak. Toplam 155.930.000 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. Halka arz tahsilat grupları ise izahnamede şu şekilde belirtildi: 

  • 109.151.000 Lot: Yüzde 70 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 46.779.000 Lot: Yüzde 30 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Limak Çimento Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Limak Çimento Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Limak Doğu Anadolu Çimento şirketinin paylarının halka arz fiyatı 16,20 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek pay satışı ise olmayacak. 

Limak Çimento halka arzı ile şirket, 386.179.700 TL olan mevcut sermayesini 516.179.700 TL'ye çıkaracak. Yani bedelli sermaye artırımıyla 130.000.000 TL değerindeki payın satışı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 25.930.000 TL nominal değerli B gurubu paylar halka arz edilecek.

Böylece şirketinin halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %20 olacak.

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Bilgileri

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: LMKDC

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye:  386.179.700 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye:  516.179.700 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 130.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 25.930.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 2.52 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %20

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Limak Çimento Fon Kullanım Yerleri

Limak Çimento Fon Kullanım Yerleri

Limak Çimento halka arzına ilişkin izahname yayınlandı. İzahnamyede fonun kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine dair beyana da yer verildi. Buna göre Limak Doğu Anadolu Çimento'nun fon kullanım yerleri şu şekilde: 

  • Yüzde 100: Ergani Fabrikası'nın devralınması

Limak Çimento Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Limak Çimento Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Limak Doğu Anadolu Çimento şirketinin halka arzının konsorsiyum lideri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Limak Çimento şirketinin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Bu durumda, katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarlarının, 2.1 milyon katılımda yaklaşık 52 lot (842 TL) olabileceği tahmin ediliyor. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 52 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 44 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 38 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 33 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 30 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 27 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 24 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 22 Lot

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