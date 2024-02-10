Limak Çimento Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Limak Çimento Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 8 Şubat 2024 tarihinde Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. SPK tarafından halka arzı onaylanan Limak Çimento kısa zamanda borsa yatırımcılarının dikkatini çekti. Yatırımcılar, Limak Çimento halka arzının katılım endeksine uygunluğunu, şirketin halka arz büyüklüğünü ve halka arz tarihini araştırmaya başladı. Peki, Limak Çimenyo ne zaman kuruldu? Limak Çimento halka arzı ne zaman? LMKDC hisse fiyatı ne kadar?
İşte Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz bilgileri...
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Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento Hisse Kodu Ne?
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Limak Çimento Kimin?
Limak Çimento paylarının yüzde 70'inin dağıtımı, yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Limak Çimento Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Bilgileri
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Limak Çimento Fon Kullanım Yerleri
Limak Çimento Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
Limak Çimento (LMKDC) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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