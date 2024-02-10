Limak Çimento Halka Arzı Ne Zaman? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Limak Doğu Anadolu Çimento şirketinin paylarının halka arz fiyatı 16,20 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek pay satışı ise olmayacak.

Limak Çimento halka arzı ile şirket, 386.179.700 TL olan mevcut sermayesini 516.179.700 TL'ye çıkaracak. Yani bedelli sermaye artırımıyla 130.000.000 TL değerindeki payın satışı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 25.930.000 TL nominal değerli B gurubu paylar halka arz edilecek.

Böylece şirketinin halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %20 olacak.