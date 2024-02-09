Fidye Saldırılarıyla Toplanan Kripto Para Miktarında Rekor Seviyeye Ulaşıldı!

Chainalysis, tarafından hazırlanan raporda dijital gaspçı ve siber suç gruplarına da yer verildi. Siber suç grubu 'Black Basta' tarafından gasp edilen 107 milyon dolar tutarındaki fidye ödemesinin büyük bir kısmının Rus kripto para borsası Garantex'e gittiği açıklandı.

'cl0p' adlı dijital garçı grubunun ise yaklaşık olarak 100 milyon dolar değerinde fidye ödemesi aldığı öğrenildi.