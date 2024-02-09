Fidye Saldırılarıyla Toplanan Kripto Para Miktarında Rekor Seviyeye Ulaşıldı!
Fidye Saldırılarıyla Toplanan Kripto Para Miktarında Rekor Seviyeye Ulaşıldı!
Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in paylaştığı son raporda, kripto para birimleriyle ilişkili fidye saldırıları sonucu gerçekleşen ödemelerin 2023 yılında neredeyse 1 milyar dolara ulaştığı görüldü. Rapor aynı zamanda, kripto parayla fidye ödemelerinin bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak tarihi bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.
İşte, detaylar...
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