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Fidye Saldırılarıyla Toplanan Kripto Para Miktarında Rekor Seviyeye Ulaşıldı!

Fidye Saldırılarıyla Toplanan Kripto Para Miktarında Rekor Seviyeye Ulaşıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 11:29

Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in paylaştığı son raporda, kripto para birimleriyle ilişkili fidye saldırıları sonucu gerçekleşen ödemelerin 2023 yılında neredeyse 1 milyar dolara ulaştığı görüldü. Rapor aynı zamanda, kripto parayla fidye ödemelerinin bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak tarihi bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

İşte, detaylar...

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Kripto fidye ödemeleri 1,1 milyar dolara ulaştı!

Kripto fidye ödemeleri 1,1 milyar dolara ulaştı!

Blockchain analiz firması Chainalysis 2022 verilerini de ortaya koydu. 2022 yılında kripto parayla fidye ödemeleri toplam 567 milyon dolardı. Bu miktar yalnızca bir yılda neredeyse iki katına çıkarak 2023 yılında 1,1 milyar dolara ulaştı.

Chainalysis, 'büyük av' stratejisiyle saldırıların hedefinde hastane ve okullar olduğuna işaret etti!

Chainalysis, 'büyük av' stratejisiyle saldırıların hedefinde hastane ve okullar olduğuna işaret etti!

Chainalysis verilerine göre saldırıların hedefinde çoğunlukla: hastaneler, okullar ve devlet daireleri bulunuyor. 

Üstelik 'büyük av' stratejisi giderek yaygınlaşıyor. Bu stratejiyle 1 milyon dolar veya daha fazla fidye talep ediliyor. Söz konusu yaklaşım, son yıllarda fidye gelirinin hacminin ciddi bir bölümünü oluşturuyor.

Siber suç grubu "Black Basta" en az 107 milyon dolarlık Bitcoin gasp etti!

Siber suç grubu "Black Basta" en az 107 milyon dolarlık Bitcoin gasp etti!

Chainalysis, tarafından hazırlanan raporda dijital gaspçı ve siber suç gruplarına da yer verildi. Siber suç grubu 'Black Basta' tarafından gasp edilen 107 milyon dolar tutarındaki fidye ödemesinin büyük bir kısmının Rus kripto para borsası Garantex'e gittiği açıklandı. 

'cl0p' adlı dijital garçı grubunun ise yaklaşık olarak 100 milyon dolar değerinde fidye ödemesi aldığı öğrenildi.

Dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı suçlarında azalma var!

Dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı suçlarında azalma var!

Chainalysis, bu durumu kripto ile fidye suçlarındaki artışın yüksek kar cazibesine işaret ediyor.

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