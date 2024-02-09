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Bakan Açıkladı: Evlilik Fonundan Yararlanmak için Eğitim ve Danışmanlık Şartı

Bakan Açıkladı: Evlilik Fonundan Yararlanmak için Eğitim ve Danışmanlık Şartı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 14:23 Son Güncelleme: 09.02.2024 - 14:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak ve zamanla tüm Türkiye'deki gençlere sunulacak faiz krediye ilişkin şartları açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yer alan programla evlilik hazırlığındaki gençlere verilmesi planlanan 'Faizsiz Evlilik Kredisi' için kesin tarih de belli oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvuru yapılacak? Aile ve Gençlik Fonu 'Evlilik Kredisi' başvuruları ne zaman başlayacak? 

İşte, detaylar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' için başvuru şartlarını açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' için başvuru şartlarını açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere hem evlilik hem de farklı projeleri için destek vermeyi hedeflediklerini duyurdu. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere faizsiz kredi imkanı için resmen tarih verildi.

Pilot bölge olarak deprem bölgesi seçildi: İlerleyen süreçte Aile ve Gençlik Fonu tüm gençleri kapsayacak.

Pilot bölge olarak deprem bölgesi seçildi: İlerleyen süreçte Aile ve Gençlik Fonu tüm gençleri kapsayacak.

Bildiğiniz gibi, Fonda biriken parayla orantılı şekilde yürütülecek program kapsamında, ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere 48 ay (4 yıl) vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. 

Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak belirlenen deprem bölgesinde şartlar esnetilecek. 

Peki Aile ve Gençlik Fonu, Evlilik Kredisi başvuru şartları neler? 👇

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları ne zaman başlıyor?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları ne zaman başlıyor?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları neler?

Başvuru şartlarına ilişkin sorulara yanıt Bakan Göktaş'tan geldi. Göktaş, 

'Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor' yanıtını verdi. 

Başvuru için gerekli diğer şartların ise yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nereden yapılacak?

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nereden yapılacak?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde gerçekleştirilecek. Başvuruların başlayacağı 15 Şubat tarihinden önce başvuruya ilişkin tüm şartların ve gerekli evrakların da buradan ilan edilmesi bekleniyor. 

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI

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İşte, Bakan Göktaş'ın 'Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yaptığı açıklama

İşte, Bakan Göktaş'ın 'Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yaptığı açıklama

'Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.' 

Başvuru şartları ve başvuru tarihini de ilan eden Göktaş konuşmasında, 'Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız.' ifadelerine de yer verdi.

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