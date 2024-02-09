Bakan Açıkladı: Evlilik Fonundan Yararlanmak için Eğitim ve Danışmanlık Şartı
Bakan Açıkladı: Evlilik Fonundan Yararlanmak için Eğitim ve Danışmanlık Şartı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak ve zamanla tüm Türkiye'deki gençlere sunulacak faiz krediye ilişkin şartları açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yer alan programla evlilik hazırlığındaki gençlere verilmesi planlanan 'Faizsiz Evlilik Kredisi' için kesin tarih de belli oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvuru yapılacak? Aile ve Gençlik Fonu 'Evlilik Kredisi' başvuruları ne zaman başlayacak?
İşte, detaylar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' için başvuru şartlarını açıkladı!
Pilot bölge olarak deprem bölgesi seçildi: İlerleyen süreçte Aile ve Gençlik Fonu tüm gençleri kapsayacak.
Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları ne zaman başlıyor?
Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları nereden yapılacak?
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İşte, Bakan Göktaş'ın 'Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yaptığı açıklama
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