Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartlarında Düzenleme Yolda: Merkez Bankası Toplantısından Kredi Kartına "Sınır" Sinyali Çıktı

Kredi Kartlarında Düzenleme Yolda: Merkez Bankası Toplantısından Kredi Kartına "Sınır" Sinyali Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 10:43

Kredi kartlarındaki harcamaların ve borçların yükselişi, özellikle bankacılık sektöründeki riskleri ölçmek için önemli göstergeler olurken, harcamalarda vatandaşın çaresi olan kartlar bir yandan da enflasyonla mücadeleyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra en çok konuşulan toplantılarından olan 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda sorulan bir soru üzerine Başkan Fatih Karahan da bu yönde sinyal verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kredi kartlarında harcamalar 2021'de faizlerin düşüşü ve enflasyonun yükselişiyle arttı.

Kredi kartlarında harcamalar 2021'de faizlerin düşüşü ve enflasyonun yükselişiyle arttı.

Kredi kartlarında harcamaların artmasının birçok nedeni bulunuyor aslında. Alım gücünün düşmesiyle kredi kartları finansman kaynağına dönüştü. Faizlerin düşüşü, borçlanmayı 'ucuzlaştırdı.' Fiyatların yükselmesi tutarları artırınca, hacimler büyüdü. Nakit ödemelerinde 200 TL'nin en büyük banknot olarak yetersiz kalarak, çok yer kaplaması da dijital ödeme sistemlerine yöneltti.  Online alışverişini dayanılmaz cazibesi de vardı. Bu nedenlerin hepsi kredi kartlarını 'yeni paramız' yaptı.

Haziran 2023'te faizlerdeki yükseliş, kredi kartlarında da gerek gecikme gerek nakit çekim gibi faizlerin yükselmesine neden oldu.

Haziran 2023'te faizlerdeki yükseliş, kredi kartlarında da gerek gecikme gerek nakit çekim gibi faizlerin yükselmesine neden oldu.

Enflasyondaki yükselişte mücadeleye 2022'de girişildiğinde nakit çekim gibi sınırlamalar getirilen kredi kartlarında, bu çaba tepkiler nedeniyle sonuçsuz kalarak geri alındı. 2023 seçimlerinin ardından faizlerdeki yükselişle kartlardaki faizler de bir nevi 'el freni' olarak devreye girdi. Ancak burada da borç sorunu kendini gösterdi.

Kredi kartlarındaki borç büyümesi burada detaylı olarak var.

Kredi kartlarının "el freni" minvalinde faizlerdeki yükselişe eşlik etmesi de burada detaylı bulunuyor.

Dönelim enflasyonla mücadelede kredi kartlarının konumuna. Mehmet Şimşek, yeniden göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelede yer yer ağırlığını hissettiriyor, yer yer de çabalıyor.

Dönelim enflasyonla mücadelede kredi kartlarının konumuna. Mehmet Şimşek, yeniden göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelede yer yer ağırlığını hissettiriyor, yer yer de çabalıyor.

Şimşek'in ağırlığının hissedildiği alanlarda vatandaş sıklıkla etkilenirken, çabaladığı alanlar daha kamusal alanlar oluyor. Kredi kartlarıyla ilgili Şimşek'in 'Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil' dediği de iddia edilmişti.

Kartları ilgilendiren kararlar BDDK ve TCMB'den çıkıyor.

Kartları ilgilendiren kararlar BDDK ve TCMB'den çıkıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de tavsiye niteliğinde kararlar yayımlıyor. BDDK'nın başında TCMB'ye yabancı olmayan bir isim olarak, 2 önceki başkan Şahap Kavcıoğlu bulunuyor.

Yakın dönemde TBB başkanı da olan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu konuya değinmişti.

Sinyaller toplandı. TCMB tarafından gelen bir söylemle de kredi kartlarında düzenleme yeniden gündemde.

Sinyaller toplandı. TCMB tarafından gelen bir söylemle de kredi kartlarında düzenleme yeniden gündemde.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında 'görücüye' çıkarken, birçok açıklaması mercek altına alındı. Kredi kartı harcamalarına yönelik açıklamaları da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karahan, gelen sorulara yönelik harcamalardaki yükselişi takip ettiklerini belirtirken, çalışmalarının olduğunu ve kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.

Karahan, gelen sorulara yönelik harcamalardaki yükselişi takip ettiklerini belirtirken, çalışmalarının olduğunu ve kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.

Aralık 2023'te kredi kartı harcamalarında yükselme olduğunu gördüklerini belirten taze başkan, 'Bunu not ettik, farkındayız' derken, geçici olup olmadığına baktıklarını, asgari ücrette beklenen artışla, bazı harcamaların öne çekilmiş olabileceğini ancak bunun dışında da kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıklamış oldu.

Karahan, 'Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

Kredi kartı harcamalarındaki artış ekonomi yönetiminin yakın takibinde yer alıyor. Kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında yeni düzenlemeler sektör için sürpriz olmayacak görünüyor.

Kredi kartı harcamalarındaki artış ekonomi yönetiminin yakın takibinde yer alıyor. Kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında yeni düzenlemeler sektör için sürpriz olmayacak görünüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de TCMB Başkanı'nın açıklamalarını değerlendirirken, paylaşımında kredi kartlarına yönelik de şunları söyledi:

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de TCMB Başkanı'nın açıklamalarını değerlendirirken, paylaşımında kredi kartlarına yönelik de şunları söyledi:
twitter.com

Kredi kartları üzerinden yapılacak bir hamle hazırlığı, sadece bir kısmı talep kaynaklı enflasyonu sürekli talep cephesinden vurma alışkanlığının devam ettiğini gösteriyor. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını kredi kartları üzerinden karşıladığını biliyoruz. Ancak, bazı harcama türlerini özel hayatında hiç atlamayanlar, devlette görev aldıkları zaman bunları 'lüks' olarak tarif ediyorlar anlaşılan. Kredi kartı harcamalarının artışının yükselen fiyatlar olduğunu idrak etmeden atılacak adımların büyük bir hata ve doğal olarak büyük bir hoşnutsuzluk yaratacağını söylemem lazım. Gelirler ve hayat pahalılığı arasındaki dengeyi kuramadan aradaki makası daha da açmak hatalı olacaktır. Sadece vatandaş için değil kendileri için de.

BDDK, kredi kartlarına yönelik, son olarak 31 Temmuz 2023’te karar almış, havayolları, seyahat acenteleri ve yurt dışı konaklama harcamalarında kredi kartlarında taksit seçeneğini kaldırmıştı.

BDDK, kredi kartlarına yönelik, son olarak 31 Temmuz 2023’te karar almış, havayolları, seyahat acenteleri ve yurt dışı konaklama harcamalarında kredi kartlarında taksit seçeneğini kaldırmıştı.

Önceki yıllarda kredi kartları taksitlendirmelerde çokça sınırlama görülmüştü. Birçok sektör ve üründe taksit sınırı bulunuyor. Gıda, kozmetik gibi ürünlerde taksitlendirme yapılmazken, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12, tabletlerde 6 taksit uygulamaları da halen yürürlükte bulunuyor.

Önceki yıllarda kredi kartları taksitlendirmelerde çokça sınırlama görülmüştü. Birçok sektör ve üründe taksit sınırı bulunuyor. Gıda, kozmetik gibi ürünlerde taksitlendirme yapılmazken, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12, tabletlerde 6 taksit uygulamaları da halen yürürlükte bulunuyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
4
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?