Kredi Kartlarında Düzenleme Yolda: Merkez Bankası Toplantısından Kredi Kartına "Sınır" Sinyali Çıktı

Aralık 2023'te kredi kartı harcamalarında yükselme olduğunu gördüklerini belirten taze başkan, 'Bunu not ettik, farkındayız' derken, geçici olup olmadığına baktıklarını, asgari ücrette beklenen artışla, bazı harcamaların öne çekilmiş olabileceğini ancak bunun dışında da kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıklamış oldu.

Karahan, 'Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.