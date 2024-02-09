Kredi Kartlarında Düzenleme Yolda: Merkez Bankası Toplantısından Kredi Kartına "Sınır" Sinyali Çıktı
Kredi Kartlarında Düzenleme Yolda: Merkez Bankası Toplantısından Kredi Kartına "Sınır" Sinyali Çıktı
Kredi kartlarındaki harcamaların ve borçların yükselişi, özellikle bankacılık sektöründeki riskleri ölçmek için önemli göstergeler olurken, harcamalarda vatandaşın çaresi olan kartlar bir yandan da enflasyonla mücadeleyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra en çok konuşulan toplantılarından olan 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda sorulan bir soru üzerine Başkan Fatih Karahan da bu yönde sinyal verdi.
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Kredi kartlarında harcamalar 2021'de faizlerin düşüşü ve enflasyonun yükselişiyle arttı.
Haziran 2023'te faizlerdeki yükseliş, kredi kartlarında da gerek gecikme gerek nakit çekim gibi faizlerin yükselmesine neden oldu.
Dönelim enflasyonla mücadelede kredi kartlarının konumuna. Mehmet Şimşek, yeniden göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelede yer yer ağırlığını hissettiriyor, yer yer de çabalıyor.
Kartları ilgilendiren kararlar BDDK ve TCMB'den çıkıyor.
Sinyaller toplandı. TCMB tarafından gelen bir söylemle de kredi kartlarında düzenleme yeniden gündemde.
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Karahan, gelen sorulara yönelik harcamalardaki yükselişi takip ettiklerini belirtirken, çalışmalarının olduğunu ve kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı.
Kredi kartı harcamalarındaki artış ekonomi yönetiminin yakın takibinde yer alıyor. Kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında yeni düzenlemeler sektör için sürpriz olmayacak görünüyor.
Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de TCMB Başkanı'nın açıklamalarını değerlendirirken, paylaşımında kredi kartlarına yönelik de şunları söyledi:
BDDK, kredi kartlarına yönelik, son olarak 31 Temmuz 2023’te karar almış, havayolları, seyahat acenteleri ve yurt dışı konaklama harcamalarında kredi kartlarında taksit seçeneğini kaldırmıştı.
Önceki yıllarda kredi kartları taksitlendirmelerde çokça sınırlama görülmüştü. Birçok sektör ve üründe taksit sınırı bulunuyor. Gıda, kozmetik gibi ürünlerde taksitlendirme yapılmazken, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12, tabletlerde 6 taksit uygulamaları da halen yürürlükte bulunuyor.
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