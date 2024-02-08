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Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan Üzerinden "Geçinebiliyor musunuz?" Diye Soruldu

Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan Üzerinden "Geçinebiliyor musunuz?" Diye Soruldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 11:39

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu için kameraların ve aynı zamanda ekonomistlerle gazetecilerin karşısına ilk kez çıktı. Sunum sonrasında Karahan, ekonomist ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir önceki başkan Hafize Gaye Erkan'ın kiralar ve geçime yönelik açıklamaları Karahan'a hatırlatılarak geçinip geçinemediği soruldu.

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Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan'ın ilk sınavı kabul edilen sunum dikkatle izlendi.

Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan'ın ilk sınavı kabul edilen sunum dikkatle izlendi.

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Karahan'ın sunumu ardından yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap kısmına geçildi.

Karahan'ın sunumu ardından yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap kısmına geçildi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer, soru cevap kısmında Fatih Karahan'a önceki başkan Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarını hatırlatarak 'Geçinebiliyor musunuz?' diye sordu.

Ekonomi dünyasından Başkan'ın ilk sunumuna ilk tepkiler de burada.

"Geçinebiliyor musunuz?"

"Geçinebiliyor musunuz?"

Süzer, sorusunda Karahan'ın da ABD'den bu görev için geldiğini hatırlatarak Erkan'ın İstanbul'da evlerin pahalı olmasına yönelik açıklamalarına yönelik kendisine 'Geçinebiliyor musunuz?' diye sordu. Ayrıca Hafize Gaye Erkan döneminde işten çıkarıldığı iddialarıyla gündeme gelen personelin göreve geri alınıp alınmayacağını da sordu.

Karahan bu sorulara cevaben, "Enflasyon konuştuklarını, bunun dışına çıkmayacağı" cevabını verdi.

Karahan bu sorulara cevaben, "Enflasyon konuştuklarını, bunun dışına çıkmayacağı" cevabını verdi.

Fatih Karahan, Temmuz 2023'te ABD'den gelerek TCMB'de atandığı başkan yardımcılığı görevini devralmıştı.

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