Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan Üzerinden "Geçinebiliyor musunuz?" Diye Soruldu

Süzer, sorusunda Karahan'ın da ABD'den bu görev için geldiğini hatırlatarak Erkan'ın İstanbul'da evlerin pahalı olmasına yönelik açıklamalarına yönelik kendisine 'Geçinebiliyor musunuz?' diye sordu. Ayrıca Hafize Gaye Erkan döneminde işten çıkarıldığı iddialarıyla gündeme gelen personelin göreve geri alınıp alınmayacağını da sordu.