Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan Üzerinden "Geçinebiliyor musunuz?" Diye Soruldu
Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan Üzerinden "Geçinebiliyor musunuz?" Diye Soruldu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu için kameraların ve aynı zamanda ekonomistlerle gazetecilerin karşısına ilk kez çıktı. Sunum sonrasında Karahan, ekonomist ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir önceki başkan Hafize Gaye Erkan'ın kiralar ve geçime yönelik açıklamaları Karahan'a hatırlatılarak geçinip geçinemediği soruldu.
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Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan'ın ilk sınavı kabul edilen sunum dikkatle izlendi.
Karahan'ın sunumu ardından yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap kısmına geçildi.
"Geçinebiliyor musunuz?"
Karahan bu sorulara cevaben, "Enflasyon konuştuklarını, bunun dışına çıkmayacağı" cevabını verdi.
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