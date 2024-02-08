TCMB'de Değişim Sonrası Yılın İlk Enflasyon Raporu Toplantısı: Merkez'in Enflasyon Beklentisi Açıklandı
TCMB'de Değişim Sonrası Yılın İlk Enflasyon Raporu Toplantısı: Merkez'in Enflasyon Beklentisi Açıklandı
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan, göreve gelmesinden günler sonra 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında sunum yaptı. TCMB'nin enflasyon beklentileri açıklandı.
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TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2024-I sunumunu yaptı. Enflasyon beklentilerini açıkladı.
Karahan'ın açıkladığı TCMB'nin enflasyon beklentisi 2024 yılı için yüzde 36 olarak açıklandı ve değişmedi.
Karahan, sunumunda "Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir" dedi.
Faiz artışı sinyali vermedi.
Son iki başkanda görülmeyen bir şekilde Fatih Karahan, yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap bölümüne geçti.
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