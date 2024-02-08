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TCMB'de Değişim Sonrası Yılın İlk Enflasyon Raporu Toplantısı: Merkez'in Enflasyon Beklentisi Açıklandı

TCMB'de Değişim Sonrası Yılın İlk Enflasyon Raporu Toplantısı: Merkez'in Enflasyon Beklentisi Açıklandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 11:01 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 11:14

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan, göreve gelmesinden günler sonra 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında sunum yaptı. TCMB'nin enflasyon beklentileri açıklandı.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2024-I sunumunu yaptı. Enflasyon beklentilerini açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2024-I sunumunu yaptı. Enflasyon beklentilerini açıkladı.

6 Şubat deprem felaketlerini anarak başladığı sunumunda Fatih Karahan, birçok ekonomide enflasyonda gerileme görüldüğünü belirterek, risklerin sürdüğüne de dikkat çekti. 

Yurt içi talebin henüz yavaşlamadığına dikkat çeken Karahan, 'Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız' ifadelerini de kullandı.

Karahan'ın açıkladığı TCMB'nin enflasyon beklentisi 2024 yılı için yüzde 36 olarak açıklandı ve değişmedi.

Karahan'ın açıkladığı TCMB'nin enflasyon beklentisi 2024 yılı için yüzde 36 olarak açıklandı ve değişmedi.

2023 yılının son Enflasyon Raporu'nda da yüzde 36 olmuştu. Enflasyon beklentileri 2025 yılı için yüzde 14 olarak, 2026 için de yüzde 6 olarak korundu.

Karahan, sunumunda "Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir" dedi.

Karahan, sunumunda "Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir" dedi.

Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bileşeninin kiralar olduğunu iletti. Büyük şehirlerde konut fiyatlarında artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını belirten başkan, 'Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir' ifadelerini kullandı.

Faiz artışı sinyali vermedi.

Faiz artışı sinyali vermedi.

Karahan, Politika faizinin ocak ayında ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla birlikte, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz' ifadeleri dikkat çekti. 

Karahan sözlerine şu şekilde devam etti: 

Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Son iki başkanda görülmeyen bir şekilde Fatih Karahan, yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap bölümüne geçti.

Son iki başkanda görülmeyen bir şekilde Fatih Karahan, yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile birlikte soru cevap bölümüne geçti.

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