Başkan'ın ve Yılın İlk Enflasyon Raporu: Merkez Bankası Mercek Altına Alınacak

Ardından da ekonomist ve gazetecilerin soruları cevaplanır. Böylelikle yine başkan da iletişim imkanı bulurken, Merkez Bankası da bir nevi teste tabi tutulur.

Son yıllarda Enflasyon Raporu daha bir yakından izlenir oldu. Malum sıklıkla değişen başkanların iletişimlerini görmek, birikimlerini ölçmek için hemen hemen tek yol bu oluyordu.