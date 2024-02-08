Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Başkan'ın ve Yılın İlk Enflasyon Raporu: Merkez Bankası Mercek Altına Alınacak

Başkan'ın ve Yılın İlk Enflasyon Raporu: Merkez Bankası Mercek Altına Alınacak

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 08:46

2021 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısı bugün 10:30'da yapılacak. Hem yılın ilk toplantısı olması hem de daha günler önce değişen Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kameralar karşısındaki deneyimi olması açısından toplantı, önemli görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası'nın yılda 4 kez yaptığı, kısa ve orta vade ekonomik beklentilerini açıkladığı Enflasyon Raporu toplantısı önemli.

Merkez Bankası'nın yılda 4 kez yaptığı, kısa ve orta vade ekonomik beklentilerini açıkladığı Enflasyon Raporu toplantısı önemli.

Her yıl 3 ayda bir yapılan toplantılar, beklentilerin değişimi, yönlendirmesi, Merkez Bankası'nın iletişimi açısından önem taşır.

Başkanların sunumuyla başlayan Enflasyon Raporu toplantılarında hem başkan izlenir, hem de Merkez Bankası'nın öngörüleri.

Başkanların sunumuyla başlayan Enflasyon Raporu toplantılarında hem başkan izlenir, hem de Merkez Bankası'nın öngörüleri.

Ardından da ekonomist ve gazetecilerin soruları cevaplanır. Böylelikle yine başkan da iletişim imkanı bulurken, Merkez Bankası da bir nevi teste tabi tutulur. 

Son yıllarda Enflasyon Raporu daha bir yakından izlenir oldu. Malum sıklıkla değişen başkanların iletişimlerini görmek, birikimlerini ölçmek için hemen hemen tek yol bu oluyordu.

Bugün 10:30'da canlı yayında TCMB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan da ilk kez kameraların karşısına geçecek.

Bugün 10:30'da canlı yayında TCMB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan da ilk kez kameraların karşısına geçecek.

Geçen hafta Hafize Gaye Erkan'ın ismiyle duyurusu yayımlanan Enflasyon Raporu'nu sunarak ilk sınavını verecek.

Merkez Bankası'nın beklentilerini ve değerlendirmelerini aktaracak. Ardından gelecek soruları da cevaplandıracak.

Piyasa da yakın gözlüğünü takıp, gözlerini kısarak izleyecek. Olumlu sinyaller aranacak, bulunursa ekonomideki beklentilerle, piyasadaki yönlendirmeler iyileşecek.

Piyasa da yakın gözlüğünü takıp, gözlerini kısarak izleyecek. Olumlu sinyaller aranacak, bulunursa ekonomideki beklentilerle, piyasadaki yönlendirmeler iyileşecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın