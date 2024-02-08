Başkan'ın ve Yılın İlk Enflasyon Raporu: Merkez Bankası Mercek Altına Alınacak
Başkan'ın ve Yılın İlk Enflasyon Raporu: Merkez Bankası Mercek Altına Alınacak
2021 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısı bugün 10:30'da yapılacak. Hem yılın ilk toplantısı olması hem de daha günler önce değişen Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kameralar karşısındaki deneyimi olması açısından toplantı, önemli görülüyor.
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Merkez Bankası'nın yılda 4 kez yaptığı, kısa ve orta vade ekonomik beklentilerini açıkladığı Enflasyon Raporu toplantısı önemli.
Başkanların sunumuyla başlayan Enflasyon Raporu toplantılarında hem başkan izlenir, hem de Merkez Bankası'nın öngörüleri.
Bugün 10:30'da canlı yayında TCMB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan da ilk kez kameraların karşısına geçecek.
Piyasa da yakın gözlüğünü takıp, gözlerini kısarak izleyecek. Olumlu sinyaller aranacak, bulunursa ekonomideki beklentilerle, piyasadaki yönlendirmeler iyileşecek.
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