Hafize Gaye Erkan İstifası Sonrası Merkez Bankası'nda 2000'li Yıllarda Görev Yapan Başkanların Başarı Grafiği

Merkez Bankası son yıllarda başkan (guvernor) değişimleriyle gündemde. Dönem dönem görev süreleri kanuni olarak değişen başkanların resmi olarak günümüzde görev süresi 4 yıl olurken, Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor. 2 Şubat gecesi ani bir şekilde değişiklik gerçekleşen Merkez Bankası'nda görevlerin detaylarına baktık.