Hafize Gaye Erkan İstifası Sonrası Merkez Bankası'nda 2000'li Yıllarda Görev Yapan Başkanların Başarı Grafiği
Hafize Gaye Erkan İstifası Sonrası Merkez Bankası'nda 2000'li Yıllarda Görev Yapan Başkanların Başarı Grafiği
Merkez Bankası son yıllarda başkan (guvernor) değişimleriyle gündemde. Dönem dönem görev süreleri kanuni olarak değişen başkanların resmi olarak günümüzde görev süresi 4 yıl olurken, Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor. 2 Şubat gecesi ani bir şekilde değişiklik gerçekleşen Merkez Bankası'nda görevlerin detaylarına baktık.
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1931 yılında kurulan Merkez Bankası'nda kuruluşundan bugüne başkanların görevde kalma süresi ortalamaları 1207 gün oldu.
Kuruluşundan bu yana 26 başkan ortalama 1207 gün görevde kalırken, 2000 yılı sonrasında ortalama görev süresi 1041 gün oldu.
2018 yılından sonra görev süresini doldurabilen Merkez Bankası başkanı bulunmazken, bu dönemde görevde en kısa süre kalan Naci Ağbal 133 gün (yaklaşık 4,5 ay) görev yaptı.
Şahap Kavcıoğlu, halef ve selefine göre uzun süre görev yaparken, görev süresince ekonomide olanlar konusunda tartışmaların odağında kaldı. Yakın zamanda "görevden af" edilen Hafize Gaye Erkan da son 5 başkanın içinde Naci Ağbal'dan 105 gün fazlayla 238 gün görev yaptı.
2001 yılında kriz sürecinde göreve gelen Süreyya Serdengeçti'yle birlikte 2000'li yıllarda görev yapan 8 başkanın görevde kaldıkları gün sayısı grafiğe bu şekilde yansıdı.
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Merkez Bankası başkanlarının bir nevi başarı grafiği olarak da 2001'den bu yana görevlerinde enflasyon ve değerini korumakla yükümlü oldukları TL'nin dolar karşısındaki değeri de hareketli grafiğe bu şekilde yansıdı. (Başkanların isimlerinin yanında görev sürelerindeki enflasyon oranları yer alırken, Dolar/TL altta ayrı bir çizgide yer alıyor.)
Sizce 2001 yılından bu yana en başarılı Merkez Bankası Başkanı kim?
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