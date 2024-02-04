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Hafize Gaye Erkan İstifası Sonrası Merkez Bankası'nda 2000'li Yıllarda Görev Yapan Başkanların Başarı Grafiği

Hafize Gaye Erkan İstifası Sonrası Merkez Bankası'nda 2000'li Yıllarda Görev Yapan Başkanların Başarı Grafiği

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 22:44

Merkez Bankası son yıllarda başkan (guvernor) değişimleriyle gündemde. Dönem dönem görev süreleri kanuni olarak değişen başkanların resmi olarak günümüzde görev süresi 4 yıl olurken, Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor. 2 Şubat gecesi ani bir şekilde değişiklik gerçekleşen Merkez Bankası'nda görevlerin detaylarına baktık.

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1931 yılında kurulan Merkez Bankası'nda kuruluşundan bugüne başkanların görevde kalma süresi ortalamaları 1207 gün oldu.

1931 yılında kurulan Merkez Bankası'nda kuruluşundan bugüne başkanların görevde kalma süresi ortalamaları 1207 gün oldu.

2 Şubat 2024 gecesi Hafize Gaye Erkan'ın görevden affıyla Fatih Karahan 27. başkan (guvernor) oldu. 

Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin görev süresi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılarak 5 yıldan 4 yıla indirildi. 

Aynı değişiklikte daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Merkez Bankası Başkanı, 2018 sonrasında Cumhurbaşkanı kararıyla atanmaya başladı.

Kuruluşundan bu yana 26 başkan ortalama 1207 gün görevde kalırken, 2000 yılı sonrasında ortalama görev süresi 1041 gün oldu.

Kuruluşundan bu yana 26 başkan ortalama 1207 gün görevde kalırken, 2000 yılı sonrasında ortalama görev süresi 1041 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atanmasında imzası bulunan son 7 Merkez Bankası'nın görev süresi 928 gün (yaklaşık 2,5 yıl) olurken, 2018'de kanun değişikliğinin ardından 4 başkan görevde ortalama 418 gün (yaklaşık 1,1 yıl) kaldı.

En uzun görevde kalan Merkez Bankası Başkanı Kemal Zaim Sunel, 1938-1949 yılları arasında 11 yıl görev yaptı.

Merkez Bankası'nda Başkanların tarihi bu şekilde.

2018 yılından sonra görev süresini doldurabilen Merkez Bankası başkanı bulunmazken, bu dönemde görevde en kısa süre kalan Naci Ağbal 133 gün (yaklaşık 4,5 ay) görev yaptı.

2018 yılından sonra görev süresini doldurabilen Merkez Bankası başkanı bulunmazken, bu dönemde görevde en kısa süre kalan Naci Ağbal 133 gün (yaklaşık 4,5 ay) görev yaptı.

Şahap Kavcıoğlu, halef ve selefine göre uzun süre görev yaparken, görev süresince ekonomide olanlar konusunda tartışmaların odağında kaldı. Yakın zamanda "görevden af" edilen Hafize Gaye Erkan da son 5 başkanın içinde Naci Ağbal'dan 105 gün fazlayla 238 gün görev yaptı.

Şahap Kavcıoğlu, halef ve selefine göre uzun süre görev yaparken, görev süresince ekonomide olanlar konusunda tartışmaların odağında kaldı. Yakın zamanda "görevden af" edilen Hafize Gaye Erkan da son 5 başkanın içinde Naci Ağbal'dan 105 gün fazlayla 238 gün görev yaptı.

2001 yılında kriz sürecinde göreve gelen Süreyya Serdengeçti'yle birlikte 2000'li yıllarda görev yapan 8 başkanın görevde kaldıkları gün sayısı grafiğe bu şekilde yansıdı.

2001 yılında kriz sürecinde göreve gelen Süreyya Serdengeçti'yle birlikte 2000'li yıllarda görev yapan 8 başkanın görevde kaldıkları gün sayısı grafiğe bu şekilde yansıdı.
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Merkez Bankası başkanlarının bir nevi başarı grafiği olarak da 2001'den bu yana görevlerinde enflasyon ve değerini korumakla yükümlü oldukları TL'nin dolar karşısındaki değeri de hareketli grafiğe bu şekilde yansıdı. (Başkanların isimlerinin yanında görev sürelerindeki enflasyon oranları yer alırken, Dolar/TL altta ayrı bir çizgide yer alıyor.)

Sizce 2001 yılından bu yana en başarılı Merkez Bankası Başkanı kim?

Sizce 2001 yılından bu yana en başarılı Merkez Bankası Başkanı kim?

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