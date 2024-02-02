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Özgür Demirtaş'tan Ali Hakan Kara'ya: Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Ekonomi Dünyası Nasıl Yorumladı?

Özgür Demirtaş'tan Ali Hakan Kara'ya: Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Ekonomi Dünyası Nasıl Yorumladı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 23:06

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın istifası beklenen bir durum olsa da gündemde şok etkisi yarattı. Özellikle ekonomi dünyasında son iddialarla gündeme gelen Başkan Erkan'ın istifası ya da görevden alınması konuşulurken, bir cuma akşamı sosyal medya üzerinden gelen istifa şoku nasıl yorumlandı?

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9 Haziran 2023'te Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelen Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmanın gurunu yaşamıştı.

9 Haziran 2023'te Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelen Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmanın gurunu yaşamıştı.

Kavcıoğlu'nun düşük faiz politikasını, Mehmet Şimşek'in Nureddin Nebati'den bakanlık görevini devralırken söylediği 'rasyonel' politikalarla değiştirmişti. Her faiz yükseltişinde yürekler ağza gelip hafta sonu Resmi Gazete kovalanırken, yardımcıları da önemli isimler olmuştu.

Ancak Erkan'ı yıpratan yüksek faiz değil, "ailesi" oldu. Özellikle babası hakkındaki iddialarla gündeme gelen Erkan'ı yıprattı.

Ancak Erkan'ı yıpratan yüksek faiz değil, "ailesi" oldu. Özellikle babası hakkındaki iddialarla gündeme gelen Erkan'ı yıprattı.

O günden bu yana istifa edeceği ya da görevden alınacağı konuşulan Erkan 2 Şubat 2024'te affını talep ettiğini Twitter'da duyurdu.

İşte Erkan'ın istifasının detayları.

Ekonomi dünyasında da "malumun ilamı" yorumlandı. TCMB'nin eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, önce görev sürelerini paylaştı.

Ekonomi dünyasında da "malumun ilamı" yorumlandı. TCMB'nin eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, önce görev sürelerini paylaştı.
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Kara, bunun ardından şu yorumu yaptı: 

Merkez Bankası Başkanının ayrılmasının piyasa etkisine dair çok soru geliyor. Sonuçta bu kadar sık değişiklik olması kurumsal açıdan hoş değil ancak bu olay özelinde piyasada olumsuz bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Elbette ismi görmeden iddialı konuşmamak gerekir.

Özgür Demirtaş da Erkan'ın yardımcılarından olan ve TCMB'nin yeni başkanı olarak isimlerin arasında yer alan Cevdet Akçay'ı işaret etti.

Özgür Demirtaş da Erkan'ın yardımcılarından olan ve TCMB'nin yeni başkanı olarak isimlerin arasında yer alan Cevdet Akçay'ı işaret etti.
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İşte ekonomi dünyasından önemli uzmanların Hafize Gaye Erkan istifasına yorumlarından bazıları.

İşte ekonomi dünyasından önemli uzmanların Hafize Gaye Erkan istifasına yorumlarından bazıları.
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