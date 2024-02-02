Özgür Demirtaş'tan Ali Hakan Kara'ya: Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Ekonomi Dünyası Nasıl Yorumladı?

Kara, bunun ardından şu yorumu yaptı:

Merkez Bankası Başkanının ayrılmasının piyasa etkisine dair çok soru geliyor. Sonuçta bu kadar sık değişiklik olması kurumsal açıdan hoş değil ancak bu olay özelinde piyasada olumsuz bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Elbette ismi görmeden iddialı konuşmamak gerekir.