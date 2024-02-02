Özgür Demirtaş'tan Ali Hakan Kara'ya: Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Ekonomi Dünyası Nasıl Yorumladı?
Özgür Demirtaş'tan Ali Hakan Kara'ya: Hafize Gaye Erkan'ın İstifasını Ekonomi Dünyası Nasıl Yorumladı?
Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın istifası beklenen bir durum olsa da gündemde şok etkisi yarattı. Özellikle ekonomi dünyasında son iddialarla gündeme gelen Başkan Erkan'ın istifası ya da görevden alınması konuşulurken, bir cuma akşamı sosyal medya üzerinden gelen istifa şoku nasıl yorumlandı?
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9 Haziran 2023'te Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelen Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 93 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan olmanın gurunu yaşamıştı.
Ancak Erkan'ı yıpratan yüksek faiz değil, "ailesi" oldu. Özellikle babası hakkındaki iddialarla gündeme gelen Erkan'ı yıprattı.
Ekonomi dünyasında da "malumun ilamı" yorumlandı. TCMB'nin eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, önce görev sürelerini paylaştı.
Özgür Demirtaş da Erkan'ın yardımcılarından olan ve TCMB'nin yeni başkanı olarak isimlerin arasında yer alan Cevdet Akçay'ı işaret etti.
İşte ekonomi dünyasından önemli uzmanların Hafize Gaye Erkan istifasına yorumlarından bazıları.
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