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Şok İstifa! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Af İstedi

Şok İstifa! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Af İstedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 22:09 Son Güncelleme: 02.02.2024 - 22:27

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir süredir ailesi hakkındaki iddialarla gündemdeydi. 2 Şubat 2024 Cuma akşam saatlerinde şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir süredir ailesi hakkındaki iddialarla gündemdeydi. 2 Şubat 2024 Cuma akşam saatlerinde şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

Saygılarımla.

Erkan'ın X'te (Twitter'da) istifa paylaşımı bu şekilde oldu.

Erkan'ın X'te (Twitter'da) istifa paylaşımı bu şekilde oldu.
twitter.com

Erkan ile neredeyse eş zamanlı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabından Mehmet Şimşek'in de retweetlediği kendisine teşekkür edilen bir paylaşım yapıldı.

Erkan ile neredeyse eş zamanlı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabından Mehmet Şimşek'in de retweetlediği kendisine teşekkür edilen bir paylaşım yapıldı.

Şimşek, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı da önerdiğini açıkladı. Ancak isim verilmedi.

Erkan'dan boşalan koltuğun bu gece Resmi Gazete'de doldurulması beklenirken, Hafize Gaye Erkan'ın atama haberi 9 Hazrian 2023 gecesi gelmişti.

Erkan'dan boşalan koltuğun bu gece Resmi Gazete'de doldurulması beklenirken, Hafize Gaye Erkan'ın atama haberi 9 Hazrian 2023 gecesi gelmişti.

Erkan görevinde 8 ayı doldurmadan ayrıldı.

Merkez Bankası'nda son başkanların görev süreleri bu şekilde oluştu.

Merkez Bankası'nda son başkanların görev süreleri bu şekilde oluştu.
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