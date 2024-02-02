Şok İstifa! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Af İstedi
Şok İstifa! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevden Af İstedi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı.
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir süredir ailesi hakkındaki iddialarla gündemdeydi. 2 Şubat 2024 Cuma akşam saatlerinde şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden affını talep ettiğini duyurdu.
Erkan'ın X'te (Twitter'da) istifa paylaşımı bu şekilde oldu.
Erkan ile neredeyse eş zamanlı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabından Mehmet Şimşek'in de retweetlediği kendisine teşekkür edilen bir paylaşım yapıldı.
Erkan'dan boşalan koltuğun bu gece Resmi Gazete'de doldurulması beklenirken, Hafize Gaye Erkan'ın atama haberi 9 Hazrian 2023 gecesi gelmişti.
Merkez Bankası'nda son başkanların görev süreleri bu şekilde oluştu.
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