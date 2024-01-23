Ekonomi Ekseninde Tehlikeli Söylemler: Merkez Bankası "Dedikoduları" Nelere Yol Açabilir?
Ekonomi Ekseninde Tehlikeli Söylemler: Merkez Bankası "Dedikoduları" Nelere Yol Açabilir?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar Türkiye'nin gündeminde yer alırken, son dönemde dillendirilmeyen korkular yeniden gün yüzüne çıktı. 2021 yılında Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla isim bulan 'Merkez Bankası başkanı travması' nereye varacak merakla beklenirken, uzmanlar tek bir konuda fikir birliğinde: Bu dedikodular sadece ekonomiye ve kurumlara dolayısıyla Türkiye'ye zarar verir.
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Merkez Bankası'nın odak noktasında olduğu yeni tartışma ekonomiden çok magazine konu olurken, zarar verdiği kısım zaten bozuk olan ekonomi olmaya devam ediyor.
TCMB Guvernörü yani Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, ABD'den bu köklü kurumun başına fiyat istikrarındaki sorunları çözmek ve imaj düzeltmek adına getirilmişti.
Dedikodular belirsizliğini korurken, TCMB Başkanı'nın süreç yönetimi de dikkat çekmişti. Kişisel hesabından yasal yollara başvuracağını belirten Erkan, başka açıklama yapmazken, resmi başka hiç bir açıklama da görülmedi.
Malum fısıltı gazetesi vesvese halinde yayılır ve çoğalır. Öncesinden öne atılan iddialar da yeniden gözden geçirilmeye başlandı.
Bunlardan biri de Rasim Ozan Kütahyalı'nın günler öncesindeki paylaşımı oldu.
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Malum hafızalarda Naci Ağbal'ın tetiklediği travmalar tazeydi.
Oğuz, Erkan'ın itibarsızlaştırmasına yönelik atak olduğunu belirttiği durumu, "50 trilyon dolar yatırım" ya da "TV röportajları" kısımlarını da ele aldığı iddiaların bütününde, Erkan'ın "bunların ekmeğin adeta yağ sürüyor" olduğunu belirtti.
Tüm bunlar son "5 yılda 5 guvernörü yerinden etti" ve Oğuz'un çete olarak nitelediği bu güruhun "Naci Ağbal’ı da vatana ihanet suçlamasıyla azlettirdiğini" de vurguladı.
Oğuz, yabancı kaynak arayışımız sürerken, "Merkez Bankası Başkanı, bebeğine baksın diye ebeveynini bankaya çağırdığı için azledileceğini iddia etmek, yabancının “mizah anlayışını” aşan bir olgudur" derken, "U dönüşü endişesine" dair de uyardı.
Naci Ağbal'ın TCMB'nin başına geçmesi söylemleri de sosyal medyada görülürken,
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Prof. Dr. Şenol Babuşcu da "Gaye hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum” dedi.
Cevdet Akçay'ın ismi piyasalarda çok önemsense de piyasaların etkilenmesi konusunda çoğunluk farklı düşünüyordu.
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Hiç tehlikeli değil, bir kaç tanesi görevden alındı, merkez bankası başkanını görevden aldık, neden aldık hiç sözümüzü dinlemiyor, demişti reis, gaye hanım i... Devamını Gör
bu söylenenler yalan yanlış değil bence. ateş olmayan yerden duman çıkmaz