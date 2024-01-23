Ekonomi Ekseninde Tehlikeli Söylemler: Merkez Bankası "Dedikoduları" Nelere Yol Açabilir?

Ekonomim'de yılların deneyimli ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz da bu durumu 'tehlikeli oyun' olarak niteledi.

İddiaları ve söylemleri 'sorun' olarak ele alan Oğuz, TCMB guvernörünün babası, icraatları, annesi, bebeği, kurum imkanlarından yemeğe kadar faydalanılması, mobbing gibi 'magazinsel söylentileri' 'çok acı' olarak değerlendirdi.