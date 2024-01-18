Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan Ailesi Hakkındaki Haberlere Açıklama: “Şaşkın ve Üzüntülüyüm”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan “Merkez Bankası'nın sosyal tesisi aileye tahsis edildi” haberleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erkan, yaptığı açıklamada “Bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi.