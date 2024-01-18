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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan Ailesi Hakkındaki Haberlere Açıklama: “Şaşkın ve Üzüntülüyüm”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan Ailesi Hakkındaki Haberlere Açıklama: “Şaşkın ve Üzüntülüyüm”

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.01.2024 - 22:28

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan “Merkez Bankası'nın sosyal tesisi aileye tahsis edildi” haberleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Erkan, yaptığı açıklamada “Bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi. 

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında çıkan haberler güne damgasını vurdu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında çıkan haberler güne damgasını vurdu.

Haberde Hafize Gaye Erkan’ın, ailesi için sosyal tesisleri ve tatil kampını kapattığı ve buralarda sadece aileye hizmet sağlandığı iddia edildi.

Haberde Hafize Gaye Erkan’ın, ailesi için sosyal tesisleri ve tatil kampını kapattığı ve buralarda sadece aileye hizmet sağlandığı iddia edildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz...

Bu iddialar sonrasında Hafize Gaye Erkan’dan bir açıklama geldi.

Bu iddialar sonrasında Hafize Gaye Erkan’dan bir açıklama geldi.

İşte Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması:

İşte Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması:

'Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. 

Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

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