Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan Ailesi Hakkındaki Haberlere Açıklama: “Şaşkın ve Üzüntülüyüm”
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan Ailesi Hakkındaki Haberlere Açıklama: “Şaşkın ve Üzüntülüyüm”
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan “Merkez Bankası'nın sosyal tesisi aileye tahsis edildi” haberleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erkan, yaptığı açıklamada “Bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi.
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında çıkan haberler güne damgasını vurdu.
Haberde Hafize Gaye Erkan’ın, ailesi için sosyal tesisleri ve tatil kampını kapattığı ve buralarda sadece aileye hizmet sağlandığı iddia edildi.
Bu iddialar sonrasında Hafize Gaye Erkan’dan bir açıklama geldi.
İşte Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması:
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