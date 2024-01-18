Merkez Bankası Başkanı, Tesisleri Ailesi İçin ‘Kapatmış’: Tüm Aşçı ve Garsonlar Aileye Hizmet Ediyor İddiası

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan, hiçbir yetkisi olmadığı halde TCMB’nin işlerine karıştığı ve bir personeli haksız olarak işten çıkardığı için CİMER’e şikayet edilmişti. Başkan Hafize Gaye Erkan’ın, ailesi için sosyal tesisleri ve tatil kampını da kapattığı ve buralarda sadece aileye hizmet sağlandığı iddia edildi.