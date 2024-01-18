Merkez Bankası Başkanı, Tesisleri Ailesi İçin ‘Kapatmış’: Tüm Aşçı ve Garsonlar Aileye Hizmet Ediyor İddiası
Merkez Bankası Başkanı, Tesisleri Ailesi İçin ‘Kapatmış’: Tüm Aşçı ve Garsonlar Aileye Hizmet Ediyor İddiası
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan, hiçbir yetkisi olmadığı halde TCMB’nin işlerine karıştığı ve bir personeli haksız olarak işten çıkardığı için CİMER’e şikayet edilmişti. Başkan Hafize Gaye Erkan’ın, ailesi için sosyal tesisleri ve tatil kampını da kapattığı ve buralarda sadece aileye hizmet sağlandığı iddia edildi.
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Eski bir TBMM personelinin CİMER’e yazdığı şikayet dilekçesi günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
Büşra Bozkurt isimli banka çalışanı, CİMER’e yazdığı şikayet dilekçesinde Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.
DW Türkçe’nin banka yetkilisine dayandırdığı haberinde; Hafize Gaye Erkan’ın ailesi için tesisleri kapatttığı da iddia edildi. Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatılarak, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildiği konuşuluyor.
TCMB yetkilisinin iddiasına göre Başkan Erkan ve ailesi ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da kendilerine özel olarak kullanıyor. Yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürüyor.
Haberde ayrıca, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın annesi Gamze Erkan’ın da çocuk bakma bahanesiyle sürekli banka içerisinde olduğu ve hiçbir yetkisi olmamasına rağmen çalışanlara talimat verdiği yer aldı.
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DW Türkçe’den Pelin Ünker’e konuşan banka yetkilisi, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirterek "Bankada hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan, Banka'nın Özel Kalem, Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok idari biriminin işlerine karışmakta, bu birimlerin başındaki kişilerden bilgi almakta ve bunlara doğrudan talimat vermektedir. Özellikle Başkanlık katında çalışan aşçı, garson ve temizlik görevlilerine ağır psikolojik şiddet ve mobbing uygulanmaktadır" diye konuştu.
Öte yandan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez de Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a dair iddialarla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.👇
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