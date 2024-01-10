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Twitter'da Yayılan '50 Trilyon Dolar Kulisi', TCMB Hafize Gaye Erkan'ı Dünya Ekonomisinin Başına Getirdi!

Twitter'da Yayılan '50 Trilyon Dolar Kulisi', TCMB Hafize Gaye Erkan'ı Dünya Ekonomisinin Başına Getirdi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 14:12 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 15:20

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB tarafından ilk kez yapılacak 'Yatırımcı Günleri' için ABD'ye gitti. Dünyanın dev yatırım fonlarının katılacağı toplantıda fonların büyüklüğü ülkeye çekilecek yatırım olarak algılanınca meblağ tartışmaya açıldı.

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TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın katılımıyla Türkiye'den giden heyet, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde toplam büyüklüğü "50 trilyon dolara yakın fonların" 200'ü aşkın üst düzey temsilcini ağırlayacak.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın katılımıyla Türkiye'den giden heyet, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde toplam büyüklüğü "50 trilyon dolara yakın fonların" 200'ü aşkın üst düzey temsilcini ağırlayacak.

İlk kez düzenlenecek Yatırımcı Günü'ne JP Morgan, Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gibi devlerin katılımı bekleniyor.

Yatırımcı Günü'nün detayları burada.

Fonların "50 Trilyon Dolarlık" büyüklüğü ise yanlış anlaşılmalara neden oldu. Bir hesaptan atılan tweette 50 trilyon doların Türkiye'ye getirileceği iddia edildi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü son açıklanan verilere göre yani yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon doların hemen üzerinde bulunuyor.

Fonların "50 Trilyon Dolarlık" büyüklüğü ise yanlış anlaşılmalara neden oldu. Bir hesaptan atılan tweette 50 trilyon doların Türkiye'ye getirileceği iddia edildi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü son açıklanan verilere göre yani yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon doların hemen üzerinde bulunuyor.
twitter.com

Başka bir paylaşımda da bu "söylenti" yayılınca yorumlar da gecikmedi.

Başka bir paylaşımda da bu "söylenti" yayılınca yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

50 trilyon doların ne demek olduğunu anlamak için önce dünya ekonomisine de bir dönelim, bakalım.

50 trilyon doların ne demek olduğunu anlamak için önce dünya ekonomisine de bir dönelim, bakalım.

Ardından da 50 trilyon dolarlık yatırım için sosyal medyadaki yorumları görelim.

Ardından da 50 trilyon dolarlık yatırım için sosyal medyadaki yorumları görelim.
twitter.com
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Fonların yönettiği hacmi büyüklüğü kafa karıştırınca

Fonların yönettiği hacmi büyüklüğü kafa karıştırınca
twitter.com

Sosyal medyada da yayılan bilgilerin "güvenilirliği" haliyle sorgulanmaya açık oluyor.

Sosyal medyada da yayılan bilgilerin "güvenilirliği" haliyle sorgulanmaya açık oluyor.
twitter.com

Telaffuz edilen rakamların ne olduğunu anlamak önem taşırken,

Telaffuz edilen rakamların ne olduğunu anlamak önem taşırken,
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Matematik dersinin önemi de bir kez daha öne çıkıyor.

Matematik dersinin önemi de bir kez daha öne çıkıyor.
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Paranın miktarını anlamadan yorum yapanlar da görülürken,

Paranın miktarını anlamadan yorum yapanlar da görülürken,
twitter.com
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Olumlu ya da olumsuz eleştirenler

Olumlu ya da olumsuz eleştirenler
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Miktarı dikkate almadı.

Miktarı dikkate almadı.
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Yatırım trafiğine yönelik gelişmeler de izlenirken,

Yatırım trafiğine yönelik gelişmeler de izlenirken,
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50 trilyon dolar da ayrı bir yer buldu kendine.

50 trilyon dolar da ayrı bir yer buldu kendine.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce Hafize Gaye Erkan, bu başlığı görse ne hissederdi?

Sizce Hafize Gaye Erkan, bu başlığı görse ne hissederdi?
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