Twitter'da Yayılan '50 Trilyon Dolar Kulisi', TCMB Hafize Gaye Erkan'ı Dünya Ekonomisinin Başına Getirdi!
Twitter'da Yayılan '50 Trilyon Dolar Kulisi', TCMB Hafize Gaye Erkan'ı Dünya Ekonomisinin Başına Getirdi!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB tarafından ilk kez yapılacak 'Yatırımcı Günleri' için ABD'ye gitti. Dünyanın dev yatırım fonlarının katılacağı toplantıda fonların büyüklüğü ülkeye çekilecek yatırım olarak algılanınca meblağ tartışmaya açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın katılımıyla Türkiye'den giden heyet, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde toplam büyüklüğü "50 trilyon dolara yakın fonların" 200'ü aşkın üst düzey temsilcini ağırlayacak.
Fonların "50 Trilyon Dolarlık" büyüklüğü ise yanlış anlaşılmalara neden oldu. Bir hesaptan atılan tweette 50 trilyon doların Türkiye'ye getirileceği iddia edildi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü son açıklanan verilere göre yani yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon doların hemen üzerinde bulunuyor.
Başka bir paylaşımda da bu "söylenti" yayılınca yorumlar da gecikmedi.
50 trilyon doların ne demek olduğunu anlamak için önce dünya ekonomisine de bir dönelim, bakalım.
Ardından da 50 trilyon dolarlık yatırım için sosyal medyadaki yorumları görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fonların yönettiği hacmi büyüklüğü kafa karıştırınca
Sosyal medyada da yayılan bilgilerin "güvenilirliği" haliyle sorgulanmaya açık oluyor.
Telaffuz edilen rakamların ne olduğunu anlamak önem taşırken,
Matematik dersinin önemi de bir kez daha öne çıkıyor.
Paranın miktarını anlamadan yorum yapanlar da görülürken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olumlu ya da olumsuz eleştirenler
Miktarı dikkate almadı.
Yatırım trafiğine yönelik gelişmeler de izlenirken,
50 trilyon dolar da ayrı bir yer buldu kendine.
İşte o yorumlardan bazıları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Sizce Hafize Gaye Erkan, bu başlığı görse ne hissederdi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda