Twitter'da Yayılan '50 Trilyon Dolar Kulisi', TCMB Hafize Gaye Erkan'ı Dünya Ekonomisinin Başına Getirdi!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB tarafından ilk kez yapılacak 'Yatırımcı Günleri' için ABD'ye gitti. Dünyanın dev yatırım fonlarının katılacağı toplantıda fonların büyüklüğü ülkeye çekilecek yatırım olarak algılanınca meblağ tartışmaya açıldı.