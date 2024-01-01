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Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi Kolombiya'ya Çıktı İddiası Ortalığı Sardı: Yeni Yılın İlk Goygoyları!

Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi Kolombiya'ya Çıktı İddiası Ortalığı Sardı: Yeni Yılın İlk Goygoyları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 10:55

Her yıl umutlarla gelirken, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi de bazılarının umutlarında büyük yer kaplar. O paraya alınacaklar, yapılacaklar yeni yıla zengin girmenin hayalleriyle sıralı tam listeye bakana kadar sürer. Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi tam bilete isabet ederken, biletin online olması hangi şehir olduğu iddialarında ilginç bir yere gözleri döndürdü.

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Yeni yıla girerken, kimileri yeni hedefler belirler, kimileri de hayaller kurar. Maaş zamlarının ilk birkaç ayda erimesinden daha hızlı şekilde ilk birkaç haftada bu planlar bozulur, hayaller de suya düşer. En hızlı eriyen hayal ise yılbaşı büyük ikramiyesi olur çünkü yılın ilk saatlerinde çıkıp çıkmadığı görülür.

Yeni yıla girerken, kimileri yeni hedefler belirler, kimileri de hayaller kurar. Maaş zamlarının ilk birkaç ayda erimesinden daha hızlı şekilde ilk birkaç haftada bu planlar bozulur, hayaller de suya düşer. En hızlı eriyen hayal ise yılbaşı büyük ikramiyesi olur çünkü yılın ilk saatlerinde çıkıp çıkmadığı görülür.

2023'ü 2024'e bağlayan gecede Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi de 400 milyon Türk Lirası olurken, tam bilete isabet ettiği ve biletin online site üzerinden alındığı belirlendi.

2023'ü 2024'e bağlayan gecede Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi de 400 milyon Türk Lirası olurken, tam bilete isabet ettiği ve biletin online site üzerinden alındığı belirlendi.

Milli Piyango'nun büyük ikramiye numarası, sıralı tam listesi ve en azından amortinin biletine vurup vurmadığına bakmak isteyenler için detaylar burada.

Her yıl kime çıktığı büyük merak konusu olan büyük ikramiyede bu yıl ilginç bir iddia sosyal medyayı sardı. Online biletin Kolombiya'ya çıktığı iddiasıyla sosyal medyada şakalar, komiklikler, goygoylar gecikmedi.

Her yıl kime çıktığı büyük merak konusu olan büyük ikramiyede bu yıl ilginç bir iddia sosyal medyayı sardı. Online biletin Kolombiya'ya çıktığı iddiasıyla sosyal medyada şakalar, komiklikler, goygoylar gecikmedi.

Kısa sürede "Milli Piyango" ve "Kolombiya" kelimeleri trendlere yerleşirken,

Kısa sürede "Milli Piyango" ve "Kolombiya" kelimeleri trendlere yerleşirken,
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Uzun bir süre Milli Piyango'nun sitesine de erişim mümkün olmadı.

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Sabah saatlerinde düzenlenebilen sitede,

Sabah saatlerinde düzenlenebilen sitede,
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Biletin çıktığı bölgeye dair bilgi bulunmazken,

Biletin çıktığı bölgeye dair bilgi bulunmazken,
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Biletin online olması da dikkat çekti.

Biletin online olması da dikkat çekti.
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Biletlerin 400, 200 ve 100 TL'lik meblağlarda olması alımları zorlarken,

Biletlerin 400, 200 ve 100 TL'lik meblağlarda olması alımları zorlarken,
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Sosyal medyada goygoylar ise ilgi çekiciydi.

Sosyal medyada goygoylar ise ilgi çekiciydi.
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Umutların başka bahara kalması bir yana

Umutların başka bahara kalması bir yana
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En azından iller bazında ortaya çıkan talihlinin uyandırdığı merak da

En azından iller bazında ortaya çıkan talihlinin uyandırdığı merak da
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Teknolojiye yeni düşmüştü.

Teknolojiye yeni düşmüştü.
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2024'te sizin talihinizin de çevrimiçi olduğu kadar çevrimdışı sizinle olması dileğiyle.

2024'te sizin talihinizin de çevrimiçi olduğu kadar çevrimdışı sizinle olması dileğiyle.

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