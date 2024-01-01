Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi Kolombiya'ya Çıktı İddiası Ortalığı Sardı: Yeni Yılın İlk Goygoyları!

Her yıl umutlarla gelirken, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi de bazılarının umutlarında büyük yer kaplar. O paraya alınacaklar, yapılacaklar yeni yıla zengin girmenin hayalleriyle sıralı tam listeye bakana kadar sürer. Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi tam bilete isabet ederken, biletin online olması hangi şehir olduğu iddialarında ilginç bir yere gözleri döndürdü.