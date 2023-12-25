Özgür Demirtaş'ın Milli Piyango Bileti Alanlara Yaptığı Yoruma Gelen Yorumlar İlginç Oldu
Özgür Demirtaş'ın Milli Piyango Bileti Alanlara Yaptığı Yoruma Gelen Yorumlar İlginç Oldu
'Umut fakirin ekmeği' minvalinde yılbaşı bileti peşinde koşanlar, Özgür Demirtaş'ın yorumundan da mahrum kalmadı.
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Her yıl geleneksel olarak kuyruklar görülür, büyük ikramiyeyle neler alınır hesaplanırdı. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 31 Aralık gecesine kadar hayalleri süsler, 1 Ocak itibarıyla da amortiye şükredilirdi.
İkramiyeden halen medet umanlar ve geleneksel olarak yılbaşında umutlarını koruyanlar biletleri almaya bu yıl da yönelince Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın radarından kaçamadı.
Yılbaşı biletlerinin yüzde 75'inin satılmasına Özgür Demirtaş, bir "off" çekti, yorumlar da gecikmedi.
"Umut" her daim en geçerli pazarlama enstrümanı olarak yerini korurken,
Kimilerine yeni yıl, yeni umutlarla geliyordu.
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Çok şaşıranlar da olurken,
Olasılık hesaplamaları da matematiğe can çekiştiriyordu.
Özgür Demirtaş'ın "off" çekmesine katılanlar olduğu gibi,
Gerçekçilik akımı da yorumlara damga vuruyordu.
Empati kuranlar da olurken,
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Satış oranlarına inanmayanlar da vardı.
Siz bilet aldınız mı?
Yorumlara bekliyoruz.
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Sondan 2. gerzek; Türk milletinin %75'i bilet aldı denmemiş. Biletlerin %75'i satıldı demiş. Bu biletlerin tamamını bir kişi de alabilir, ülkenin yarısı da. ... Devamını Gör
o yorum benim de dikkatimi çekmişti, ofansif mizah yaparken kontradan gol yemek bu olsa gerek 😀
Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şu bileti alacak motivasyona sahip olabilmesi için hâlâ posta güverciniyle haberleşiyor olması lazım.
👍👏
Nasıl olsa Ankara Yenimahalleye çıkacak büyük ikramiye! Çıkmazsa varlık fonuna aktarılacak.
Örneğin 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyonluk ikramiye talihlisinin çıkmaması gibi! En başında, "Uyanık olun. O parayı kimseye yedirmezler" ... Devamını Gör