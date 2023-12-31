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Tam Bilete Çıktı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu

Tam Bilete Çıktı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu

milli piyango
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.12.2023 - 23:36

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları belli oldu. 400 milyon liralık büyük ikramiye 3 5 5 0 0 5 4 numaralı tam bilete isabet etti. Amorti kazanan numaralar ise 2 ve 7 oldu. 

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18.30'da başlayan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi tamamlandı.

18.30'da başlayan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi tamamlandı.

400 milyon TL, 40 milyon TL, 4 milyon TL, 1 milyon TL, 750 bin TL, 10 bin TL, 75 bin TL, 30 bin TL, 15 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 3 bin TL, 1.200 TL, 800 TL, 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları belli oldu.

400 milyon TL, 40 milyon TL, 4 milyon TL, 1 milyon TL, 750 bin TL, 10 bin TL, 75 bin TL, 30 bin TL, 15 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 3 bin TL, 1.200 TL, 800 TL, 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları belli oldu.

400 milyon liralık büyük ikramiye 3 5 5 0 0 5 4 numaralı tam bilete isabet etti.

400 milyon liralık büyük ikramiye 3 5 5 0 0 5 4 numaralı tam bilete isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 oldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 oldu.

Çekiliş sonuçlarına ulaşmak için tıklayın...

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