Bu Kez Bir İlk Olacak: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan "Gün" İçin ABD'ye gidiyor
Bu Kez Bir İlk Olacak: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan "Gün" İçin ABD'ye gidiyor
Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü düzenleyeceğini açıklaması yakın süreçte dikkat çekerken, ilkini ABD'de 11 Ocak’ta 50 trilyon dolarlık fonlarla yapacak olması ise gündemde ana unsur oldu.
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Seçim sonrasında değişen ekonomi yönetimi özellikle döviz sıkıntılarını gidermek için son yıllarda giden yabancı yatırımcıları geri getirmek için yurt dışı turları düzenlemişti.
Geçen temmuz ayında gidilen ABD'de yatırımcıların yoğun talebi olduğunu ileten ekonomi yönetimi bu kez bir ilki gerçekleştiriyor.
Yatırımcı Günü'ne Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gibi devlerin katılımı beklenirken, ikinci Yatırımcı Günü ise Türkiye'de yapılacak.
İlk toplantıda TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumu ve Bakan Şimşek'in "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşması görülecek.
Geçen haftalarda 10 trilyon dolarlık ABD'li yatırım fonları Pimco ve Vanguard portföylerine TL cinsi varlıkları eklemişti.
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