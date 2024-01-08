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Bu Kez Bir İlk Olacak: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan "Gün" İçin ABD'ye gidiyor

Bu Kez Bir İlk Olacak: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan "Gün" İçin ABD'ye gidiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 11:27 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 11:28

Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü düzenleyeceğini açıklaması yakın süreçte dikkat çekerken, ilkini ABD'de 11 Ocak’ta 50 trilyon dolarlık fonlarla yapacak olması ise gündemde ana unsur oldu.

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Seçim sonrasında değişen ekonomi yönetimi özellikle döviz sıkıntılarını gidermek için son yıllarda giden yabancı yatırımcıları geri getirmek için yurt dışı turları düzenlemişti.

Seçim sonrasında değişen ekonomi yönetimi özellikle döviz sıkıntılarını gidermek için son yıllarda giden yabancı yatırımcıları geri getirmek için yurt dışı turları düzenlemişti.

Para politikasında rasyonel dönüş, enflasyonla mücadelede, risk priminde ve cari açık görünümünde iyileşmelerle yabancı yatırımcılar yeniden Türkiye'ye dönüp bakmaya başladı. Ekonomi yönetimi de uluslararası yatırımcılarla görüşme konusunda cesaret buldu.

Geçen temmuz ayında gidilen ABD'de yatırımcıların yoğun talebi olduğunu ileten ekonomi yönetimi bu kez bir ilki gerçekleştiriyor.

Geçen temmuz ayında gidilen ABD'de yatırımcıların yoğun talebi olduğunu ileten ekonomi yönetimi bu kez bir ilki gerçekleştiriyor.

TCMB tarihinde ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek ve bunu ABD'de yapacak. 11 Ocak 2024 Perşembe günü New York'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın katılımıyla yatırımcılarla buluşacak olan ekonomi yönetimi ve iş dünyası, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde toplam büyüklüğü 50 trilyon dolara yakın fonların 200'ü aşkın üst düzey temsilcini ağırlayacak.

Yatırımcı Günü'ne Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gibi devlerin katılımı beklenirken, ikinci Yatırımcı Günü ise Türkiye'de yapılacak.

Yatırımcı Günü'ne Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gibi devlerin katılımı beklenirken, ikinci Yatırımcı Günü ise Türkiye'de yapılacak.

İlk toplantıda TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumu ve Bakan Şimşek'in "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşması görülecek.

İlk toplantıda TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumu ve Bakan Şimşek'in "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşması görülecek.

Toplantının ikinci bölümünde de 'Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli' ve TCMB Başkanı Erkan soruları yanıtlayacak.

Geçen haftalarda 10 trilyon dolarlık ABD'li yatırım fonları Pimco ve Vanguard portföylerine TL cinsi varlıkları eklemişti.

Geçen haftalarda 10 trilyon dolarlık ABD'li yatırım fonları Pimco ve Vanguard portföylerine TL cinsi varlıkları eklemişti.
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