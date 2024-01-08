Bu Kez Bir İlk Olacak: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan "Gün" İçin ABD'ye gidiyor

TCMB tarihinde ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek ve bunu ABD'de yapacak. 11 Ocak 2024 Perşembe günü New York'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın katılımıyla yatırımcılarla buluşacak olan ekonomi yönetimi ve iş dünyası, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde toplam büyüklüğü 50 trilyon dolara yakın fonların 200'ü aşkın üst düzey temsilcini ağırlayacak.