Aldığını Yerine Koyabiliyor musun? Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Faizler Yükselirken Mevduat Karşılaştırması Yaptı

Yüzde 8,5 olan politika faizi haziran ayından başlayan artış döngüsüyle aralık ayında yüzde 42,5 olmuştu. Ancak enflasyon da bu süreçte, yüzde 38,21'den yüzde 64,77'ye çıktı. Hatta 2024 yılının ilk yarısında zirveyi görmesi bekleniyor. Bu zirvenin yüzde 75 olarak hesaplandığı bu ortamda faizlerle enflasyon arasındaki fark, fiyat yükselişlerinin yakalanmasını zorlaştırıyor.