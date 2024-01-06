Aldığını Yerine Koyabiliyor musun? Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Faizler Yükselirken Mevduat Karşılaştırması Yaptı
Aldığını Yerine Koyabiliyor musun? Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Faizler Yükselirken Mevduat Karşılaştırması Yaptı
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Ünlü iktisatçı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın negatif reel faize yönelik sözleri yorumlara neden oldu.
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "Türkiye'de reel faiz hala negatif. Bugün arabanı sat, parasını bankaya koy. 1 yıl sonra bankadan alacağın parayla, aynı arabayı geri alabilecek misin?" sorusuyla sosyal medyada gündem oldu.
Birçok farklı yorum yapıldı.
İşte Akat'ın reel faizin negatif olmasına yönelik değerlendirmesine gelen yorumlar.
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