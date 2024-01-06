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Aldığını Yerine Koyabiliyor musun? Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Faizler Yükselirken Mevduat Karşılaştırması Yaptı

Aldığını Yerine Koyabiliyor musun? Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Faizler Yükselirken Mevduat Karşılaştırması Yaptı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.01.2024 - 11:01

Enflasyonla mücadelede 2023 Haziran itibarıyla değişen ekonomi yönetimi faizleri 6 ayda 3400 baz puan yükseltse de enflasyon da yükselmeye devam ettiğinden aradaki faiz makası açılmaya devam ediyor. Bu da fiyatlara yetişemeyen bir faiz artımı yaratıyor.

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Ünlü iktisatçı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın negatif reel faize yönelik sözleri yorumlara neden oldu.

Ünlü iktisatçı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın negatif reel faize yönelik sözleri yorumlara neden oldu.

Yüzde 8,5 olan politika faizi haziran ayından başlayan artış döngüsüyle aralık ayında yüzde 42,5 olmuştu. Ancak enflasyon da bu süreçte, yüzde 38,21'den yüzde 64,77'ye çıktı. Hatta 2024 yılının ilk yarısında zirveyi görmesi bekleniyor. Bu zirvenin yüzde 75 olarak hesaplandığı bu ortamda faizlerle enflasyon arasındaki fark, fiyat yükselişlerinin yakalanmasını zorlaştırıyor.

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "Türkiye'de reel faiz hala negatif. Bugün arabanı sat, parasını bankaya koy. 1 yıl sonra bankadan alacağın parayla, aynı arabayı geri alabilecek misin?" sorusuyla sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "Türkiye'de reel faiz hala negatif. Bugün arabanı sat, parasını bankaya koy. 1 yıl sonra bankadan alacağın parayla, aynı arabayı geri alabilecek misin?" sorusuyla sosyal medyada gündem oldu.

Birçok farklı yorum yapıldı.

Birçok farklı yorum yapıldı.
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İşte Akat'ın reel faizin negatif olmasına yönelik değerlendirmesine gelen yorumlar.

İşte Akat'ın reel faizin negatif olmasına yönelik değerlendirmesine gelen yorumlar.
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