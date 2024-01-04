Mehmet Şimşek'in Enflasyon Düşecek Dediği Tarih Nureddin Nebati'yi Hatırlattı: "6 Ay Uyuyup, Uyanın"
Mehmet Şimşek'in Enflasyon Düşecek Dediği Tarih Nureddin Nebati'yi Hatırlattı: "6 Ay Uyuyup, Uyanın"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısında konuştu. Konuşmasında enflasyon ve para politikasına yönelik açıklamaları ise gündemde ilgi çekerek yorumlara neden oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün MÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda yer alan bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Şimşek, "Türkiye'nin para politikası, TCMB'nin uhdesinde ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edecek" derken, X (Twitter) üzerinden de konuşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana enflasyonda düşüş için verdiği tarihleri de yineledi. Enflasyonda düşüşün yılın ikinci yarısında olacağını belirten Şimşek'in bu sözleri sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
Mehmet Şimşek'in 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini söylediği enflasyon açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.
Esprili yorumlara neden olan açıklama,
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Yaklaşık 6 aylık bir süre olması Şimşek'e bir "oh" çekerek görevi devreden Nureddin Nebati'yi hatırlattı.
Eski Bakan Nebati, göreve geldiği dönemde ilk günlerde, "Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz" demişti.
6 ayın ardından ekonomideki sorunların arttığı görülmüştü.
Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları ayrıca,
6 ayın ardından yapılacak maaş zamlarına yönelik de algılandı.
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İşte o yorumlar.
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