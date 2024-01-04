Mehmet Şimşek'in Enflasyon Düşecek Dediği Tarih Nureddin Nebati'yi Hatırlattı: "6 Ay Uyuyup, Uyanın"

Şimşek, 'Bugün MÜSİAD tarafından düzenlenen “2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri” toplantısında küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi gelişmeleri ile görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Küresel ekonomik görünümü anlattığım bölümde kullandığım “Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024’te evrileceğiz” cümlesi bazıları tarafından yanlış anlaşılmış veya amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir. Kullandığım ifade açık ve net olarak “2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu” ifade etmektedir. Sunumun Türkiye bölümünde ise net olarak, para politikasının Merkez Bankası’nın uhdesinde olduğunu ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini belirttim' dedi.