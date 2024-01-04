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Mehmet Şimşek'in Enflasyon Düşecek Dediği Tarih Nureddin Nebati'yi Hatırlattı: "6 Ay Uyuyup, Uyanın"

Mehmet Şimşek'in Enflasyon Düşecek Dediği Tarih Nureddin Nebati'yi Hatırlattı: "6 Ay Uyuyup, Uyanın"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 15:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısında konuştu. Konuşmasında enflasyon ve para politikasına yönelik açıklamaları ise gündemde ilgi çekerek yorumlara neden oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün MÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda yer alan bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün MÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda yer alan bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Şimşek'in açıklamasında 'daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz' ifadesi dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in '2024'te daha destekleyici finansal koşullar, yani sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz.' ifadesini küresel anlamda kullandığını belirtti.

Şimşek, "Türkiye'nin para politikası, TCMB'nin uhdesinde ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edecek" derken, X (Twitter) üzerinden de konuşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Türkiye'nin para politikası, TCMB'nin uhdesinde ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edecek" derken, X (Twitter) üzerinden de konuşma sonrası açıklamalarda bulundu.
twitter.com

Şimşek, 'Bugün MÜSİAD tarafından düzenlenen “2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri” toplantısında küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi gelişmeleri ile görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Küresel ekonomik görünümü anlattığım bölümde kullandığım “Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024’te evrileceğiz” cümlesi bazıları tarafından yanlış anlaşılmış veya amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir. Kullandığım ifade açık ve net olarak “2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu” ifade etmektedir. Sunumun Türkiye bölümünde ise net olarak, para politikasının Merkez Bankası’nın uhdesinde olduğunu ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini belirttim' dedi.

Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana enflasyonda düşüş için verdiği tarihleri de yineledi. Enflasyonda düşüşün yılın ikinci yarısında olacağını belirten Şimşek'in bu sözleri sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana enflasyonda düşüş için verdiği tarihleri de yineledi. Enflasyonda düşüşün yılın ikinci yarısında olacağını belirten Şimşek'in bu sözleri sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Şimşek, 'Yıllık enflasyonun düşmesiyle birlikte inanıyoruz ki beklentilerde iyileşme hızlanacak. Bu ülke doğru yolda, hikayesi var, ülkenin reform programı varsa hikayesi vardır' derken, 'İç talep yavaşlayacak' vurgusunu yineledi. 'Mali disiplini sürdürmemiz gerekiyor' diyen Bakan Şimşek, 'Aylıkta düşüş başladı, yıllık enflasyonda, yılın ikinci yarısında başlayan hızlı düşüşlerle birlikte beklentilerin de hedefe doğru yakınsama ihtimalini yüksek görüyoruz' dedi.

Mehmet Şimşek'in 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini söylediği enflasyon açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

Mehmet Şimşek'in 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini söylediği enflasyon açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.
twitter.com

Esprili yorumlara neden olan açıklama,

Esprili yorumlara neden olan açıklama,
twitter.com
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Yaklaşık 6 aylık bir süre olması Şimşek'e bir "oh" çekerek görevi devreden Nureddin Nebati'yi hatırlattı.

Yaklaşık 6 aylık bir süre olması Şimşek'e bir "oh" çekerek görevi devreden Nureddin Nebati'yi hatırlattı.
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Eski Bakan Nebati, göreve geldiği dönemde ilk günlerde, "Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz" demişti.

Eski Bakan Nebati, göreve geldiği dönemde ilk günlerde, "Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz" demişti.
twitter.com

6 ayın ardından ekonomideki sorunların arttığı görülmüştü.

6 ayın ardından ekonomideki sorunların arttığı görülmüştü.
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Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları ayrıca,

Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları ayrıca,
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6 ayın ardından yapılacak maaş zamlarına yönelik de algılandı.

6 ayın ardından yapılacak maaş zamlarına yönelik de algılandı.
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İşte o yorumlar.

İşte o yorumlar.
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