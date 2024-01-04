2024'te Türkiye Ekonomisini Bekleyen Zorluklar: Enflasyon, Seçimler, İflaslar Ama En Çok İşsizlik Korkutuyor!
2024'te Türkiye Ekonomisini Bekleyen Zorluklar: Enflasyon, Seçimler, İflaslar Ama En Çok İşsizlik Korkutuyor!
2024 yılının ilk günlerini yaşarken, yeni yılın yeni umutların yanında zamları da getirdiğini son yıllarda tecrübe ediyoruz. Dünyada ve Türkiye'de 2023 yılının kelimesi 'enflasyon' olmaya aday olurken, son yıllardaki ekonomik zorluklar 2024 yılında da hem Türkiye'de hem de dünyada sürecek gibi görünüyor. Bakalım bizleri neler bekliyor? Uzmanlar neler söylüyor?
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2023 Türkiye ve dünya ekonomisinde zorlu bir yıl oldu. Uzun yılların ardından yeniden yüzünü gösteren enflasyon tüm dünyayı sararken, Türkiye payına düşeni fazlasıyla aldı. Deprem felaketleri ve seçimle daha da zorlaşan ekonomik şartlar, yılın ikinci yarısında yeni bir yönetimle yeni bir yöne çevrildi. 2024 yılında da aynı yönde devam ederken, ekonomide bizi neler bekliyor?
2024'te dünya ekonomisine seçimler damga vuracak gibi görünüyor. Küresel piyasalar üzerinde en etkili olması beklenen seçim ise ABD'deki olacak.
2024'ün Türkiye ekonomisi için kritik bir yıl olacağı öngörülüyor. Enflasyonla birlikte faizlerdeki artışın sürmesi öngörülürken, büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması da muhtemel gözüküyor.
Dış talepte bu ortamda çok parlak görünmediğinden son veriler ışığında resesyon ihtimalleri gerilese de yavaşlama kaçınılmaz oluyor. Bu da Türkiye'nin ihracatında etkili olacak.
2024 yılında en önemli başlık enflasyon olmaya devam edecek. TCMB'nin açıklamaları ve tahminlerine bakıldığında para politikasındaki sıkılık sürecek.
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2024 yılında asgari ücret yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL olurken, yılın ilk yarısında bu artışın enflasyonu hareketlendirmesi bekleniyor. Ekonomideki yavaşlamanın cari denge üzerinde de etkisini göstermesi öngörülüyor.
2024 para politikasında en önemli soru işareti TCMB'nin faiz artışlarını nerede ve ne zaman durduracağı, arından da ilk faiz indirimini ne zaman yapacağı oluyor.
Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz da 2024'te "İşsizlik ve İflaslar artacak, vergiler yükselecek" dedi.
"Bazı gruplar daha az üretim yapacak. Bazı şirketler iflas edecek."
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Prof. Dr. Şenol Babuşcu 2024 yılı için uyarıda bulunan uzmanlardan oluyor: Faiz yükselişleri batık riskini artıracak.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, ayrıca sosyal medya hesabından yabancı kurumların dolar/TL öngörülerini paylaşıyor.
"2024'te dünyada seçimler, enflasyon, döviz sorunları olacak"
Peki Borsa? Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Aposto'ya yaptığı açıklamada, "2024’te halka arzlar devam etmeyebilir" diyor.
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