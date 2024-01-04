2024'te Türkiye Ekonomisini Bekleyen Zorluklar: Enflasyon, Seçimler, İflaslar Ama En Çok İşsizlik Korkutuyor!

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe'deki değerlendirmesinde, '2024, uzunca süren şatafatlı ve çılgın bir partiden sonra etrafı toparlayıp, yıkılanı yerine koyup faturaları ödediğimiz, bütçemizi tekrar denkleştirirken harcamalarımızı kıstığımız bir yıl olacak' derken, 'Çok açıldık, işler kontrolünden çıktı. Biz bu masrafları nasıl ödeyeceğiz?' diye endişelenenler için iyi olduğunu da ekliyor.

Demiralp, 'Doğru politikalarla ekonomik dengelerin yeniden oluştuğu bir bedel ödeme yılı olacak 2024' diyor ve tahminler için de büyümeyi yüzde 3,5'e, enflasyonu da yüzde 45'e revize ediyor.

Yabancı sermaye girişinin sürmesiyle büyümenin az zararlı olacağını, büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin 'Türkiye gibi yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyan ülkeler için iyi haber' olduğunu, 'acı reçetenin maliyetinin topluma nasıl pay edileceğinin de bir o kadar önemli' olduğunu iletiyor.