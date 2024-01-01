2023 Bitti Hedefler Yeniden Gündeme Geldi: Ak Parti'nin 2023 Yılı Hedefleri Tuttu mu?
2023 Bitti Hedefler Yeniden Gündeme Geldi: Ak Parti'nin 2023 Yılı Hedefleri Tuttu mu?
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Zor geçen 2023 yılı bitti. Türkiye, 2023'te depremle sarsılırken, 2021 yılından bu yana yaşanan ekonomik zorluklar ve seçim gündeminde yılı geçirdi.
Dünyanın 10 ekonomisinden bir olmak, 2 trilyon dolarlık milli gelir, 25 bin dolarlık kişi başı gelir hedefleri yeniden gündeme geldi.
2023'te yani Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumunda bulunuyor.
Henüz 2023 verileri belli olmasa da 2022 yılı net verilerinde Milli Gelir (GSYH) 1 trilyon dolar olurken, kişi başı GSYH, 2022 yılında cari fiyatlarla 176 bin 651 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 659 dolar oldu.
Ekim ayı itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat 232 milyar 810 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Güvenli gıda zinciri konusunda veri yok ancak Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Kasım 2023'te (Tarım-ÜFE) yıllık %50,47, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %40,11 ve TÜFE'de gıda enflasyonu yüzde 67,16 oranında artış gösterdi.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu henüz yapım aşamasında, denemeler başladı.
2023 verilerinin yayımlanmasına daha zaman varken, 2022 yılında TÜİK'e göre, Göreli yoksulluk oranı %14,4 oldu.
Hedeflerin içinde adalet, ulaşım, eğitim gibi başlıklarda bulunurken, ekonomi alanında hedeflerin henüz gerçekleşmediği görüldü.
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