Asgari Ücret, Enflasyonu Ne Kadar Yükseltiyor? Mahfi Eğilmez, Asgari Ücretten Çok Kamuyu Uyardı!

Alım gücündeki sürekli erimenin talebin gerilemesine, büyümenin düşmesine ve işsizliğin de yükselmesine yol açacağı bilinirken, ücretlerdeki artış da maliyetlerin artmasına, bunun fiyatlara yansımasına ve yine enflasyonun yükselmesine yol açarak oluşturduğu döngüyü hatırlattı.