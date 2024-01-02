Maaş Zammı Senaryoları Hazır Enflasyon Bekleniyor: Memur ve Emekli Zamları Belli Oluyor
Maaş Zammı Senaryoları Hazır Enflasyon Bekleniyor: Memur ve Emekli Zamları Belli Oluyor
Kaynak: https://www.haberturk.com/enflasyona-...
2023 yılı enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanıyor. Enflasyonlar birlikte belirlenecek en önemli kalemlerden biri de memur maaşları ve emekli aylıkları zammı oluyor. Milyonlarca kişinin beklendiği maaş zamlarında enflasyonla memur maaşları ve emekli aylıkları için artış senaryoları ne kadar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç hesapladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. 2023 yılı enflasyonu belli olduğunda maaş zamları da netleşecek.
Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda 2023 yılı enflasyonunu yüzde 65 olarak tahmin etmişti. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 olmuştu. Bu oranların tutması için Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 3 seviyesinde olması gerekiyor.
Aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için de senaryolar hazır: Artık top TÜİK'te ve enflasyon verisinde!
Bu oranlara göre de memur maaşları ve memur ile işçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları da hesaplandı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, enflasyon senaryolarına göre maaş zamlarını hesapladı.
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2023 yılı enflasyonu beklendiği yüzde 65 olduğunda işçi ve esnaf emeklisi aylıklarına yüzde 37,76, memur ve memur emeklisi aylıklarına ise yüzde 49,46 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yani işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri enflasyon farkına ilave bir zam yapılmazsa memur emeklilerinden yaklaşık 12 puan az zam alacak.
Cevdet Yılmaz, ayrıca düşük gelirlileri gözeteceklerini iletmişti. Bu da kök aylık zammını gündeme getiriyor. Kök aylığı 7.500 liranın altında olan emekliler için bir düzenleme yapılacağı tahmin edilirken, yasal düzenleme gerekiyor.
2023 yılında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılırken, yaklaşık yarısı refah payı zammıydı. Temmuz ayında da memurlar yüzde 17,55 oranında zam alırken, ek olarak da 8 bin 77 lira seyyanen zam da yapılmıştı. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileri de yüzde 25 zam almıştı.
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