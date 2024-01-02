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Maaş Zammı Senaryoları Hazır Enflasyon Bekleniyor: Memur ve Emekli Zamları Belli Oluyor

Maaş Zammı Senaryoları Hazır Enflasyon Bekleniyor: Memur ve Emekli Zamları Belli Oluyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 09:33

2023 yılı enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanıyor. Enflasyonlar birlikte belirlenecek en önemli kalemlerden biri de memur maaşları ve emekli aylıkları zammı oluyor. Milyonlarca kişinin beklendiği maaş zamlarında enflasyonla memur maaşları ve emekli aylıkları için artış senaryoları ne kadar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç hesapladı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/enflasyona-...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. 2023 yılı enflasyonu belli olduğunda maaş zamları da netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak. 2023 yılı enflasyonu belli olduğunda maaş zamları da netleşecek.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda 2023 yılı enflasyonunu yüzde 65 olarak tahmin etmişti. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 olmuştu. Bu oranların tutması için Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 3 seviyesinde olması gerekiyor.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda 2023 yılı enflasyonunu yüzde 65 olarak tahmin etmişti. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 olmuştu. Bu oranların tutması için Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 3 seviyesinde olması gerekiyor.

Enflasyon verisi yarın açıklanacak.

Aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için de senaryolar hazır: Artık top TÜİK'te ve enflasyon verisinde!

Aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için de senaryolar hazır: Artık top TÜİK'te ve enflasyon verisinde!

  • Aralık 2023 enflasyonu aylık yüzde 2,44 olarak açıklanırsa yıllık enflasyon yüzde 64, 

  • Aylık enflasyon yüzde 2,76 olursa yıllık yüzde 64,5, 

  • Aylık enflasyon yüzde 30,7 olursa yıllık enflasyon yüzde 65,

  • Aylık enflasyon yüzde 3,38 olursa yıllık enflasyon yüzde 65,5, 

  • Aylık enflasyon yüzde 3,69 olursa yıllık enflasyon da yüzde 66,0 olarak netleşecek.

Bu oranlara göre de memur maaşları ve memur ile işçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları da hesaplandı.

Bu oranlara göre de memur maaşları ve memur ile işçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları da hesaplandı.

İşçi (SSK) emeklisiyle esnaf emeklisi ve çiftçi emeklisi (BAĞ-KUR) aylıklarına 2023 yılı ortasında yapılan ara zam sonrasında temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon kadar fark zam verilecek. Memur ve memur emeklisi maaşları ise 6 aylık enflasyondan temmuzda toplu sözleşme zammı olan yüzde 6 oranı çıkarılacak. Çıkan orana da ocak ayında yine toplu sözleşmedeki yüzde 15 fark zam uygulanacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, enflasyon senaryolarına göre maaş zamlarını hesapladı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, enflasyon senaryolarına göre maaş zamlarını hesapladı.

Kaynak: Habertürk

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2023 yılı enflasyonu beklendiği yüzde 65 olduğunda işçi ve esnaf emeklisi aylıklarına yüzde 37,76, memur ve memur emeklisi aylıklarına ise yüzde 49,46 oranında zam yapılacak.

2023 yılı enflasyonu beklendiği yüzde 65 olduğunda işçi ve esnaf emeklisi aylıklarına yüzde 37,76, memur ve memur emeklisi aylıklarına ise yüzde 49,46 oranında zam yapılacak.

Enflasyon yüzde 66 olursa işçi ve esnaf emeklisi yüzde 38,6, memur ve memur emeklisi de yüzde 50,37 oranında zam alacak. 

2023 yılı enflasyonu yüzde 64 işçi ve esnaf emeklisi yüzde 36,93, memur ve memur emeklisi de yüzde 48,55 oranında zam alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yani işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri enflasyon farkına ilave bir zam yapılmazsa memur emeklilerinden yaklaşık 12 puan az zam alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yani işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri enflasyon farkına ilave bir zam yapılmazsa memur emeklilerinden yaklaşık 12 puan az zam alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son açıklamasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yıl ortasında yüksek artış alacağını iletmişti. Merkez Bankası 2024 yılında enflasyonu yüzde 36 olarak tahmin ederken, yılın ilk yarısında yüzde 75'i bulacağı öngörülüyor. 

Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 24 olursa, temmuz ayında işçi, çiftçi ve esnaf emeklisi aylıkları yüzde 24 oranında artarken, memur ve memur emeklisi maaş zammında 6 aylık enflasyondan yüzde 15 toplu sözleşme zammı çıkarılarak yüzde 10 oranındaki temmuz ayı toplu sözleşme zammı verilecek bu da yüzde 18,60 oranında olacak. 

Bu da Yılmaz'ın dediği gibi, işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin yaklaşık 5,40 puan fazla zam alacağı anlamına geliyor.

Cevdet Yılmaz, ayrıca düşük gelirlileri gözeteceklerini iletmişti. Bu da kök aylık zammını gündeme getiriyor. Kök aylığı 7.500 liranın altında olan emekliler için bir düzenleme yapılacağı tahmin edilirken, yasal düzenleme gerekiyor.

Cevdet Yılmaz, ayrıca düşük gelirlileri gözeteceklerini iletmişti. Bu da kök aylık zammını gündeme getiriyor. Kök aylığı 7.500 liranın altında olan emekliler için bir düzenleme yapılacağı tahmin edilirken, yasal düzenleme gerekiyor.

2023 yılında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılırken, yaklaşık yarısı refah payı zammıydı. Temmuz ayında da memurlar yüzde 17,55 oranında zam alırken, ek olarak da 8 bin 77 lira seyyanen zam da yapılmıştı. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileri de yüzde 25 zam almıştı.

2023 yılında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılırken, yaklaşık yarısı refah payı zammıydı. Temmuz ayında da memurlar yüzde 17,55 oranında zam alırken, ek olarak da 8 bin 77 lira seyyanen zam da yapılmıştı. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileri de yüzde 25 zam almıştı.
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