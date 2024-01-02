Maaş Zammı Senaryoları Hazır Enflasyon Bekleniyor: Memur ve Emekli Zamları Belli Oluyor

2023 yılı enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanıyor. Enflasyonlar birlikte belirlenecek en önemli kalemlerden biri de memur maaşları ve emekli aylıkları zammı oluyor. Milyonlarca kişinin beklendiği maaş zamlarında enflasyonla memur maaşları ve emekli aylıkları için artış senaryoları ne kadar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç hesapladı.