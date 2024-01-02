Memur ve Emekliler İçin Son Veri Bekleniyor: Memur Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?

Asgari ücretin belli olması sonrasında tüm gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memurlar ve emekliler, maaş zamlarının ne kadar olacağını henüz öğrenemedi. TUİK’in yarın açıklayacağı Aralık ayı enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak.