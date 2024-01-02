Memur ve Emekliler İçin Son Veri Bekleniyor: Memur Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?
Memur ve Emekliler İçin Son Veri Bekleniyor: Memur Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.
Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlar ve emekliler de maaşlarına gelecek zam oranını öğrenmiş olacak. Ayrıca son açılanacak enflasyon oranıyla birlikte 65 yaş üstü maaşı, evde bakım maaşı ve engelli bakım maaşı da zamlanmış olacak.
TÜİK'in verilerine göre, temmuz-kasım döneminde enflasyon oranı yüzde 33,66 oldu. Ayrıca Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi.
Enflasyonun yıl sonu için yüzde 65,39 olacağı öngörüldüğünde son 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak hesaplanıyor. Bu da refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 38 zamma hak kazanacağını gösteriyor.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde temmuz ayında alınan yüzde 6’lık zam sonrasında enflasyon farkı kadar maaşlarına artış alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda.
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TÜİK’in Aralık ayı enflasyon oranını açıklaması sonrasında net rakam belli olacak. Ayrıca hükümetin zam oranını yukarıya çekme yetkisi de bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz.” demişti.
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