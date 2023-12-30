Memur Maaşı Zammı Netleşiyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Zam Açıklaması
Memur Maaşı Zammı Netleşiyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Zam Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli zammı konusunda düşük gelirlilerin gözetileceğini ileri sürerek memur ve emekliye yapılacak maaş zamları hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, 'Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli.' diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2023 yılını ve 2024'ten beklentileri değerlendirdi.
Sabah'ın haberine göre; Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda, "Alt gelir gruplarını özellikle gözetecek ve onlar için imkânlarımızı sonuna kadar zorlayacağız." dedi.
Enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çeken Yılmaz, memur ve emeklilere de enflasyona göre maaş zammı yapılacağını açıkladı.
Cevdet Yılmaz: "Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. "
Yılmaz: "En düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde."
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Yılmaz, açıklamasında çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerini sürdüreceklerini de belirtti.
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