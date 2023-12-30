Memur Maaşı Zammı Netleşiyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Zam Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli zammı konusunda düşük gelirlilerin gözetileceğini ileri sürerek memur ve emekliye yapılacak maaş zamları hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, 'Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli.' diye konuştu.