2024'e Girdik: Yeni Yıla Gözlerimizi Açarken Hangi Zamlara Uyandık?
2024'e Girdik: Yeni Yıla Gözlerimizi Açarken Hangi Zamlara Uyandık?
Yeni yıla girerken, her yıl olduğu gibi yılbaşı düzenlemeleriyle yeni zamlara uyandık. 2024'te hayatımıza giren fiyat yükselişlerine gelin birlikte bakalım.
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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.
Gelir vergisi tarifesi değişti. Gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 58,46 oranında arttı.
Asgari ücret zammı gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansırken, ödenecek vergi azaldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) YDO kadar yüzde 58,46 oranında arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira MTV ödeyen bir araç sahibi, 2024 yılında 2 bin 343 lira ödeyecek. 3 bin 323 lira MTV ödeyen 2024 yılında 5 bin 265 lira ödeyecek.
Pasaport ve ehliyet harçları da arttı.
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Maktu damga vergisi tutarları da YDO kadar yüzde 58,46 oranında artırıldı.
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