2024'e Girdik: Yeni Yıla Gözlerimizi Açarken Hangi Zamlara Uyandık?

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya çıkarken, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilim 370 bin TL'den 580 bin TL'ye en üst dördüncü dilim de 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon TL'ye çıktı.