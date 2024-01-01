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2024'e Girdik: Yeni Yıla Gözlerimizi Açarken Hangi Zamlara Uyandık?

2024'e Girdik: Yeni Yıla Gözlerimizi Açarken Hangi Zamlara Uyandık?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 11:51

Yeni yıla girerken, her yıl olduğu gibi yılbaşı düzenlemeleriyle yeni zamlara uyandık. 2024'te hayatımıza giren fiyat yükselişlerine gelin birlikte bakalım.

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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 2024 yılında geçerli olacak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde en düşük geçiş ücreti 9 lira olurken, en yüksek geçiş ücreti de 84 lira oldu. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti 15 ila 110 lira arasında olurken, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 205 ila 920 lira arasında değişen oranlara çıktı. 

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ekim ayında zam yapılmış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam, 1 Ocak 2024’e ertelenmişti.

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Gelir vergisi tarifesi değişti. Gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 58,46 oranında arttı.

Gelir vergisi tarifesi değişti. Gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 58,46 oranında arttı.

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya çıkarken, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilim 370 bin TL'den 580 bin TL'ye en üst dördüncü dilim de 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon TL'ye çıktı.

Asgari ücret zammı gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansırken, ödenecek vergi azaldı.

Asgari ücret zammı gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansırken, ödenecek vergi azaldı.

Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan maaşlı çalışanlar 2024 yılında 37 bin 126,92 TL'ye gelir vergisi ve damga vergisi ödemesi yapmayacak. 

Yemek parası istisna tutarı da günlük 110 liradan 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. 

Kira gelirleri kazancı olanlar için 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) YDO kadar yüzde 58,46 oranında arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira MTV ödeyen bir araç sahibi, 2024 yılında 2 bin 343 lira ödeyecek. 3 bin 323 lira MTV ödeyen 2024 yılında 5 bin 265 lira ödeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) YDO kadar yüzde 58,46 oranında arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira MTV ödeyen bir araç sahibi, 2024 yılında 2 bin 343 lira ödeyecek. 3 bin 323 lira MTV ödeyen 2024 yılında 5 bin 265 lira ödeyecek.

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Pasaport ve ehliyet harçları da arttı.

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı.

Pasaportlarda 1 yıl süreli harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreli 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli 7 bin 833 lira oldu. 

Sürücü belgesi harçları da A sınıfında 1308,40 lira, B sınıfında 3 bin 945,40 lira oldu. 

Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının harçları da yükseldi: 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

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Maktu damga vergisi tutarları da YDO kadar yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Maktu damga vergisi tutarları da YDO kadar yüzde 58,46 oranında artırıldı.

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