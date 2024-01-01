Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarife Belli Oldu! İşte 2024 Yılı Zamlı Otoyol ve Köprü Ücretleri

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu. Ekim ayında yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2024 tarihine ertelenen zamlar, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlere ise yüzde 50 oranında zam geldi.

İşte, KGM tarafından yapılan açıklama, yeni otoyol ve köprü ücretleri...