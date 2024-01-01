Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarife Belli Oldu! İşte 2024 Yılı Zamlı Otoyol ve Köprü Ücretleri
Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarife Belli Oldu! İşte 2024 Yılı Zamlı Otoyol ve Köprü Ücretleri
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu. Ekim ayında yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2024 tarihine ertelenen zamlar, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlere ise yüzde 50 oranında zam geldi.
İşte, KGM tarafından yapılan açıklama, yeni otoyol ve köprü ücretleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yapıldı!
Yapılan yeniden düzenlemeye göre: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL olarak belirlenmiştir. Boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olmuştur.
Araç tipine göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi
Araç sınıfına göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Araç sınıfına göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
Araç sınıfına göre 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın