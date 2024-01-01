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Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarife Belli Oldu! İşte 2024 Yılı Zamlı Otoyol ve Köprü Ücretleri

Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarife Belli Oldu! İşte 2024 Yılı Zamlı Otoyol ve Köprü Ücretleri

Zam Otoyol
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 10:36

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu. Ekim ayında yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2024 tarihine ertelenen zamlar, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlere ise yüzde 50 oranında zam geldi. 

İşte, KGM tarafından yapılan açıklama, yeni otoyol ve köprü ücretleri...

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.

KGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

'Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yapıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yapıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün zamlara ilişkin açıklamasında, zam oranları şu ifadelerle açıklandı: 

'Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır.'

Yapılan yeniden düzenlemeye göre: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL olarak belirlenmiştir. Boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olmuştur.

Yapılan yeniden düzenlemeye göre: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL olarak belirlenmiştir. Boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL olmuştur.

Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise;

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