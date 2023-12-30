Resmi Gazetede Yayımlandı: 2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları Açıklandı
Resmi Gazetede Yayımlandı: 2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları Açıklandı
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) tarifeleri yer aldı.
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1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi.
2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:
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