Resmi Gazete’de Yayımlandı: Ehliyet, Pasaport ve Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonu Harçlarına Büyük Zam
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Ehliyet, Pasaport ve Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonu Harçlarına Büyük Zam
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle 2024 yılında ödenecek harçlara yüzde 58,46 zam yapıldı.
Mahkeme başvuru harçları, pasaport, ehliyet harçları ve yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen harçlar yüzde 58.46 oranında arttırıldı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Harçlar Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Harçlar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.
Mahkeme başvuru harcı sulh mahkemelerinde 195 lira 80 kuruş; asliye mahkemelerinde 427 lira 60 kuruş; bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde 656 lira 90 kuruş, Anayasa Mahkemesi'nde 3 bin 518 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için 1639 lira 30 kuruş, 1 yıl için olanlarda 2 bin 396 lira 60 kuruş, 2 yıl için olanlar 3 bin 912 lira 60 kuruş, 3 yıl için olanlarda 5 bin 558 lira 30 kuruş, 3 yıldan fazla süreli olanlarda 7 bin 833 lira olacak.
Yolcular, ticari amaçla olmamak kaydıyla kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 31 bin 692 lira ödeyecek.
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Ehliyet almak isteyenlerin ödemesi gereken harçlara da zam geldi. 2024 yılının ehliyetler harçları şu şekilde:
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