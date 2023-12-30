Arap Basınından Kupa Krizi Yorumu: Türkiye Tutuklama Kampanyasıyla Durumu Düzeltmeye Çalışıyor
Arap Basınından Kupa Krizi Yorumu: Türkiye Tutuklama Kampanyasıyla Durumu Düzeltmeye Çalışıyor
Geçtiğimiz gün Süper Kupa Finali'nde Suud yetkililerin tutumunu yanlış bulup maça çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray ülkenin bir numaralı gündemiydi. Tabii bu protesto dış basında da kendine yer buldu ve son zamanlarda yakınlaşan iki ülke ilişkileri hakkında da yeni gelişmelere gebe olup olmayacağı da merak konusu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptıkları paylaşımlardan dolayı pek çok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Hatta gözaltına alınanlar arasında internet fenomenleri de var. Yerlikaya bu gözaltıları "gereği yapıldı" başlığında paylaştı.
Bir Suud haber kanalının gönderisinde ise şu ifadeler yer aldı;
Ardından bu fotoğrafı paylaşarak Türk yetkililerin de bu konuda destek olduğunu ileri sürdü.
Suudi kullanıcılar ise bu haber karşısında sevincini gösterdi.
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