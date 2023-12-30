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Arap Basınından Kupa Krizi Yorumu: Türkiye Tutuklama Kampanyasıyla Durumu Düzeltmeye Çalışıyor

Arap Basınından Kupa Krizi Yorumu: Türkiye Tutuklama Kampanyasıyla Durumu Düzeltmeye Çalışıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.12.2023 - 02:35

Geçtiğimiz gün Süper Kupa Finali'nde Suud yetkililerin tutumunu yanlış bulup maça çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray ülkenin bir numaralı gündemiydi. Tabii bu protesto dış basında da kendine yer buldu ve son zamanlarda yakınlaşan iki ülke ilişkileri hakkında da yeni gelişmelere gebe olup olmayacağı da merak konusu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptıkları paylaşımlardan dolayı pek çok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptıkları paylaşımlardan dolayı pek çok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatta gözaltına alınanlar arasında internet fenomenleri de var. Yerlikaya bu gözaltıları "gereği yapıldı" başlığında paylaştı.

Hatta gözaltına alınanlar arasında internet fenomenleri de var. Yerlikaya bu gözaltıları "gereği yapıldı" başlığında paylaştı.

Bir Suud haber kanalının gönderisinde ise şu ifadeler yer aldı;

Bir Suud haber kanalının gönderisinde ise şu ifadeler yer aldı;

Türkiye sorunu çözmeye başlıyor ve Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilere zarar veren suç teşkil eden tehditler ve saldırgan yayınlar yayınlayan kişilere karşı geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlatıyor.

Ardından bu fotoğrafı paylaşarak Türk yetkililerin de bu konuda destek olduğunu ileri sürdü.

Ardından bu fotoğrafı paylaşarak Türk yetkililerin de bu konuda destek olduğunu ileri sürdü.

Adalet Bakanı Türkiye Süper Kupası finalinin ertelenmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında suç niteliğinde paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açılmasını ve tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi. Hala devam ediyor.

Suudi kullanıcılar ise bu haber karşısında sevincini gösterdi.

Suudi kullanıcılar ise bu haber karşısında sevincini gösterdi.
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