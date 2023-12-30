Arap Basınından Kupa Krizi Yorumu: Türkiye Tutuklama Kampanyasıyla Durumu Düzeltmeye Çalışıyor

Geçtiğimiz gün Süper Kupa Finali'nde Suud yetkililerin tutumunu yanlış bulup maça çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray ülkenin bir numaralı gündemiydi. Tabii bu protesto dış basında da kendine yer buldu ve son zamanlarda yakınlaşan iki ülke ilişkileri hakkında da yeni gelişmelere gebe olup olmayacağı da merak konusu.