İstiklal Caddesi'ndeki Saldırıyı Bilen Nihan Urel'in Suudi Arabistan Krizini de Bildiği Ortaya Çıktı!

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı alarak yurda döndü. Ünlü astrolog Nihan Urel'in ise yaşanan bu olayı tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.

Urel, o anları sosyal medyada hesabından paylaştı.