İstiklal Caddesi'ndeki Saldırıyı Bilen Nihan Urel'in Suudi Arabistan Krizini de Bildiği Ortaya Çıktı!
İstiklal Caddesi'ndeki Saldırıyı Bilen Nihan Urel'in Suudi Arabistan Krizini de Bildiği Ortaya Çıktı!
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı alarak yurda döndü. Ünlü astrolog Nihan Urel'in ise yaşanan bu olayı tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.
Urel, o anları sosyal medyada hesabından paylaştı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa Finali için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecekti.
Galatasaray ve Fenerbahçe ise taviz vermeyerek sahaya çıkmama kararı aldı.
Yaşanan olayların ardından ünlü astrolog Nihan Urel'in Ekim ayında katıldığı bir programda Türkiye'yi 28 Aralık'tan itibaren bekleyen sorunların olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Nihan Urel'in Suudi Arabistan'da yaşanan krizi tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.
Nihan Urel, o anları sosyal medya hesabından yeniden paylaştı;
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Öte yandan Nihan Urel'in geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde yapılan saldırıyı da bildiği iddia edilmişti.
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