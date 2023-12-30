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İstiklal Caddesi'ndeki Saldırıyı Bilen Nihan Urel'in Suudi Arabistan Krizini de Bildiği Ortaya Çıktı!

İstiklal Caddesi'ndeki Saldırıyı Bilen Nihan Urel'in Suudi Arabistan Krizini de Bildiği Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 23:13

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermemesi üzerine iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı alarak yurda döndü. Ünlü astrolog Nihan Urel'in ise yaşanan bu olayı tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.

Urel, o anları sosyal medyada hesabından paylaştı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa Finali için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecekti.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa Finali için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecekti.

Maça kısa bir süre kala, kriz yaşandığı ortaya çıktı. Suudi yetkililer, maçta Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermedi. Futbolcularımızın Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine giymek istedikleri Atatürk baskılı formalara izin çıkmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ise taviz vermeyerek sahaya çıkmama kararı aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ise taviz vermeyerek sahaya çıkmama kararı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saatler süren toplantının ardından takımların saha çıkmayacağını açıkladı. 

Başkanların rest çekmesiyle birlikte takımlarımız yurda dönerken kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Yaşanan olayların ardından ünlü astrolog Nihan Urel'in Ekim ayında katıldığı bir programda Türkiye'yi 28 Aralık'tan itibaren bekleyen sorunların olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Yaşanan olayların ardından ünlü astrolog Nihan Urel'in Ekim ayında katıldığı bir programda Türkiye'yi 28 Aralık'tan itibaren bekleyen sorunların olduğunu söylediği ortaya çıktı.

En Son Haber'in astroloji danışmanı olan Nihan Urel'in, 6 Ekim tarihinde yayınlanan 'İlker Koç ile Gündem' programında özellikle 28 Aralık tarihine dikkat çektiği görüldü.

Nihan Urel'in Suudi Arabistan'da yaşanan krizi tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.

Nihan Urel'in Suudi Arabistan'da yaşanan krizi tarihiyle birlikte bildiği iddia edildi.

Nihan Urel, programda '28 Aralık’tan itibaren yurt dışı ilişkilerinde diplomasi düzeyinde önümüze ket vurulmaya çalışılması, darbe…” gibi ifadelere yer verdiği görüldü.

Nihan Urel, o anları sosyal medya hesabından yeniden paylaştı;

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Öte yandan Nihan Urel'in geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde yapılan saldırıyı da bildiği iddia edilmişti.

Öte yandan Nihan Urel'in geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde yapılan saldırıyı da bildiği iddia edilmişti.

13 Kasım 2002'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Nihan Urel'in Taksim'deki patlamayı bir ay öncesinden tarihiyle birlikte bildiği iddia edilmişti.

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