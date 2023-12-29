Ünlü Astrolog Zeynep Turan Günler Öncesinden Açıklamış: "TFF'nin Başkanı Değişebilir"
Ünlü Astrolog Zeynep Turan Günler Öncesinden Açıklamış: "TFF'nin Başkanı Değişebilir"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0iGVa...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk imajı ve İstiklal Marşı'na karşı çıkması, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Atatürk'ün resminin bulunduğu formaların ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmemesi maçın iptal edilmesine neden oldu. Yaşanan krizden sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme geldi. Ünlü Astrolog Zeynep Turan'ın TFF başkanı ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kala yaşanan Atatürk krizinden sonra ortalık karıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetim kadroları, maç öncesi ısınma sırasında Atatürk temalı tişörtlerin giyilmesine izin verilmediği takdirde maça çıkmayacaklarını duyurdu.
Yaşanan krizden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi.
Ancak Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İddiaların ardından gazeteci Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli YouTube kanalına konuk olan ünlü astrolog Zeynep Turan'ın yeni yıl öngörülerinde TFF başkanı ile ilgili söyledikleri gündeme geldi.
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Turan'ın, "Sadece kabine değil Türk futbolunda da liderler değişiyor. TFF'nin de başı değişebilir" açıklamaları Mehmet Büyükekşi'nin istifası hakkında soru işaretlerine neden oldu.
Ünlü astrologun öngörüleri gerçekleşecek mi? Yorumlarda buluşalım!
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