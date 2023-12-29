Ünlü Astrolog Zeynep Turan Günler Öncesinden Açıklamış: "TFF'nin Başkanı Değişebilir"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk imajı ve İstiklal Marşı'na karşı çıkması, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Atatürk'ün resminin bulunduğu formaların ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmemesi maçın iptal edilmesine neden oldu. Yaşanan krizden sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme geldi. Ünlü Astrolog Zeynep Turan'ın TFF başkanı ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.